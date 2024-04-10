В среду, 10 апреля, состоится первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором встретятся ПСЖ и «Барселона». Поединок пройдет в Париже на стадионе «Парк-де-Пренс», игра начнется в 22:00 по киевскому времени.

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Парижане в 1/8 финала оставили за бортом евротурнира «Реал Сосьедад», а каталонцы в двухматчевом противостоянии одолели «Наполи». Предыдущая встреча ПСЖ и «Барсы» состоялась в 1/8 финала Лиги чемпионов сезона 2020/2021. В гостевом поединке «красно-синие» разгромили соперников со счетом 4:1, а в Париже была зафиксирована ничья (1:1). Исторической стала дуэль команд в 1/8 финала Лиги чемпионов сезона 2016/2017. На своем поле парижане разгромили «Барселону» со счетом 4:0, но в ответном матче «блаугранас» взяли убедительный реванш (6:1) и вышли в следующую стадию турнира.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча ПСЖ – «Барселона», за которой можно следить в украинской версии сайта.