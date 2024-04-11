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Лига Чемпионов
ПСЖ
10.04.2024 22:00 – FT 2 : 3
Барселона
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Лига чемпионов
11 апреля 2024, 03:17 | Обновлено 11 апреля 2024, 03:18
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ХАВИ: Игра на выезде в Лиге чемпионов означает, что победа – большая победа

Главный тренер Барселоны прокомментировал победу над ПСЖ в Лиге чемпионов (3:2)

11 апреля 2024, 03:17 | Обновлено 11 апреля 2024, 03:18
170
0
ХАВИ: Игра на выезде в Лиге чемпионов означает, что победа – большая победа
Getty Images/Global Images Ukraine. Хави

10 апреля состоялся первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов между командами «ПСЖ » и «Барселона». Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу каталонцев.

После завершения встречи главный тренер «сине-гранатовых» Хави прокомментировал успех своих подопечных:

«Конечно, это большая победа: игра на выезде в Лиге чемпионов означает, что победа – это большая победа. Мы выступили очень хорошо, особенно в обороне, но и тактически мы выступили очень хорошо. Вингеры нам очень помогли.

Это была тяжелая работа, впереди еще игра, и Париж сейчас остается одним из лучших в Европе. Заслуга академии в том, что Кубарси в 17 лет, Ламин в 16 лет плюс Фермин, который в этом сезоне новичок в основном составе, были готовы играть здесь. После этого мы находимся только на полпути, это небольшое преимущество, но это большая победа. Теперь нам нужно хорошо восстановиться.

Я очень горжусь своей командой. Если ты не чувствуешь гордости сейчас, то когда? Я думаю, что Париж, вероятно, по-прежнему останется фаворитом. Это потрясающая команда, и сегодня нам удалось уменьшить их влияние – мы стремились отправить их в атаку, и нам это удалось. Особенно в первом тайме мы очень хорошо прессинговали; красиво и высоко.

Очень тяжело хорошо защищаться от парижской команды, но я думаю, что сегодня мы справились с этой задачей хорошо. Мы знали, что возвращение в четвертьфинал спустя долгое время – это большая возможность, и мы соревновались так, как будто все это понимали. Мои игроки верили в себя. Но ничего еще не сделано.

Наша защита понимала, что нужно делать. Было много индивидуальных поединков. Ламин [Ямаль] и Рафинья сегодня были нашими лучшими игроками. Мы знаем, что ПСЖ силен индивидуально. Но мы показали хорошую работу как в нападении, так и в обороне.

Мы считали ПСЖ фаворитами, но мы хорошо поменяли оборону. Мы хорошо прессинговали, и в целом я доволен тем, что мы сделали. Я думаю, что болельщики Барселоны могут быть довольны тем, что мы сделали. Теперь пришло время подумать об ответном матче.

Я фанат Барсы, я счастлив, но это еще не конец пути. Прошло много времени с тех пор, как мы производили то, что имеем сегодня, но еще многое предстоит сделать».

Игрок матч и вингер Барселоны Рафинья:

«Последние несколько недель мы очень усердно работали на тренировках. Я бы сказал, что приехать сюда и вернуться домой с победой – это очень позитивно. Победа важна, но это противостояние еще далеко от завершения».

Полузащитник Барселоны и автор ассиста Педри:

«Хави просто сказал мне выйти морально подготовленным и готовым внести свой вклад. Он хотел, чтобы мы подтолкнули ПСЖ и вытеснили их высоко на поле.

Я вышел на поле с огромным желанием помочь команде, и этот пас на Рафинью, забивший гол, удался просто великолепно. Оба тренера сегодня любят играть в атакующий футбол с сильным прессингом, и именно этим объясняется тот матч, который мы здесь увидели.

Финиш Рафиньи был ниспослан ангелами. Мы приехали сюда, чтобы упорно соревноваться, и я думаю, сегодня мы доказали, что являемся одной из лучших команд в мире. На самом деле, я думаю, что мы лучшие. Мы приехали, чтобы победить, и мы это сделали, но теперь нам предстоит трудный ответный матч».

Видеообзор матча ПСЖ – Барселона – 2:3

События матча

77’
ГОЛ ! Мяч забил Андреас Кристенсен (Барселона).
62’
ГОЛ ! Мяч забил Рафинья (Барселона).
51’
ГОЛ ! Мяч забил Витор Феррейра (ПСЖ).
48’
ГОЛ ! Мяч забил Усман Дембеле (ПСЖ).
37’
ГОЛ ! Мяч забил Рафинья (Барселона).
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Хави Рафинья Диас Педри пресс-конференция Лига чемпионов Барселона ПСЖ ПСЖ - Барселона
Источник УЕФА
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