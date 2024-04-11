У кого 8.6? Назван лучший игрок суперматча 1/4 финала ЛЧ ПСЖ – Барселона
Рафинья оформил дубль и помог каталонцам победить 3:2
10 апреля состоялся первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов между командами «ПСЖ » и «Барселона». Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу каталонцев.
Технические наблюдатели УЕФА назвали 27-летнего бразильского вингера и автора дубля в этом поединке Рафинью лучшим игроком встречи.
«Он был очень опасен как своим движением, так и скоростью. Он точно знал, когда быть готовым получить мяч или использовать пространство позади защиты парижан. Его второй гол был особенно выдающимся с технической точки зрения», – написали в УЕФА.
Статистический портал WhoScored поставил Рафинье наивысшую оценки среди всех игроков, которые приняли участие в матче – 8.6.
Оценки WhoScored за матч ПСЖ – Барселона – 2:3
Elite performance ✨#UCL pic.twitter.com/GQL9eKNmiu— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) April 10, 2024
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