Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. У кого 8.6? Назван лучший игрок суперматча 1/4 финала ЛЧ ПСЖ – Барселона
Лига чемпионов
11 апреля 2024, 02:49 |
383
0

У кого 8.6? Назван лучший игрок суперматча 1/4 финала ЛЧ ПСЖ – Барселона

Рафинья оформил дубль и помог каталонцам победить 3:2

11 апреля 2024, 02:49 |
383
0
У кого 8.6? Назван лучший игрок суперматча 1/4 финала ЛЧ ПСЖ – Барселона
Getty Images/Global Images Ukraine. Рафинья

10 апреля состоялся первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов между командами «ПСЖ » и «Барселона». Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу каталонцев.

Технические наблюдатели УЕФА назвали 27-летнего бразильского вингера и автора дубля в этом поединке Рафинью лучшим игроком встречи.

«Он был очень опасен как своим движением, так и скоростью. Он точно знал, когда быть готовым получить мяч или использовать пространство позади защиты парижан. Его второй гол был особенно выдающимся с технической точки зрения», – написали в УЕФА.

Статистический портал WhoScored поставил Рафинье наивысшую оценки среди всех игроков, которые приняли участие в матче – 8.6.

Оценки WhoScored за матч ПСЖ – Барселона – 2:3

По теме:
ЭНРИКЕ: Компенсируем разницу. Нужно думать о следующей неделе как о финале
ХАВИ: Игра на выезде в Лиге чемпионов означает, что победа – большая победа
ТЕРЗИЧ: «Ничья не была бы незаслуженной. Знаем, что предстоит делать дома»
Рафинья Диас лучший игрок оценки WhoScored ПСЖ Барселона ПСЖ - Барселона Лига чемпионов
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Легендарный Анри сообщил, виноват ли Лунин в пропущенном голе от Ман Сити
Футбол | 10 апреля 2024, 14:33 15
Легендарный Анри сообщил, виноват ли Лунин в пропущенном голе от Ман Сити
Легендарный Анри сообщил, виноват ли Лунин в пропущенном голе от Ман Сити

Экс-игрок «Арсенала» прокомментировал эпизод с голом на 2-й минуте

Стал известен лучший игрок матча Лиги чемпионов Атлетико – Боруссия Д
Футбол | 11 апреля 2024, 01:33 0
Стал известен лучший игрок матча Лиги чемпионов Атлетико – Боруссия Д
Стал известен лучший игрок матча Лиги чемпионов Атлетико – Боруссия Д

Антуан Гризманн отдал ассист на Лино и получил признание от УЕФА с WhoScored

Анчелотти оценил безумный матч с Ман Сити, в котором Лунин пропустил 3 гола
Футбол | 10.04.2024, 07:01
Анчелотти оценил безумный матч с Ман Сити, в котором Лунин пропустил 3 гола
Анчелотти оценил безумный матч с Ман Сити, в котором Лунин пропустил 3 гола
Известен клуб, который может возглавить Зидан. Там будет звездный помощник
Футбол | 10.04.2024, 08:22
Известен клуб, который может возглавить Зидан. Там будет звездный помощник
Известен клуб, который может возглавить Зидан. Там будет звездный помощник
ФОТО. Украинские красавицы. Как Свитолина и команда готовятся к Румынии
Теннис | 10.04.2024, 20:27
ФОТО. Украинские красавицы. Как Свитолина и команда готовятся к Румынии
ФОТО. Украинские красавицы. Как Свитолина и команда готовятся к Румынии
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Две шайбы на последней минуте. Украина U-18 обыграла Японию
Две шайбы на последней минуте. Украина U-18 обыграла Японию
09.04.2024, 00:05 2
Хоккей
Роналду удалили, Аль-Хиляль обыграл Аль-Наср. Из-за Криштиану отменили гол
Роналду удалили, Аль-Хиляль обыграл Аль-Наср. Из-за Криштиану отменили гол
09.04.2024, 00:50 1
Футбол
ВИДЕО. Да он сошел с ума! Роналду получил красную и хотел ударить судью
ВИДЕО. Да он сошел с ума! Роналду получил красную и хотел ударить судью
09.04.2024, 00:31 10
Футбол
МИЛЕВСКИЙ: «После пенальти Швейцарии на меня смотрели как на придурка»
МИЛЕВСКИЙ: «После пенальти Швейцарии на меня смотрели как на придурка»
09.04.2024, 19:07 8
Футбол
СТЕЦЕНКО: «Приехал подписывать контракт с Реал Фармой, а попал в ТЦК»
СТЕЦЕНКО: «Приехал подписывать контракт с Реал Фармой, а попал в ТЦК»
10.04.2024, 13:45 8
Футбол
Карло АНЧЕЛОТТИ: «Лунин? Последние два гола... Их не спасти»
Карло АНЧЕЛОТТИ: «Лунин? Последние два гола... Их не спасти»
10.04.2024, 00:51 2
Футбол
Перес принял решение по Лунину, после 3 пропущенных голов от Ман Сити
Перес принял решение по Лунину, после 3 пропущенных голов от Ман Сити
10.04.2024, 12:26 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем