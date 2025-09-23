Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Дембеле и Ямаль встретились после церемонии ЗМ. Известно, о чем говорили
Другие новости
23 сентября 2025, 10:27 |
1313
0

Дембеле и Ямаль встретились после церемонии ЗМ. Известно, о чем говорили

Испанский вундеркинд поздравил француза с победой и завоеванием престижной награды

23 сентября 2025, 10:27 |
1313
0
Дембеле и Ямаль встретились после церемонии ЗМ. Известно, о чем говорили
Getty Images/Global Images Ukraine. Усман Дембеле

22 сентября в парижском театре Шатле состоялась церемония вручения Золотого мяча 2025. France Football объявил обладателя самой престижной индивидуальной награды – лучшим футболистом мира был признан вингер французского ПСЖ Усман Дембеле.

Второе место занял вингер испанской «Барселоны» Ламин Ямаль, которого многие эксперты считали одним из главных фаворитов на победу. После завершения церемонии испанец подошел к Дембеле, обнял его и поздравил француза с победой. В ответ Усман поблагодарил игрока каталонского клуба.

В 2025 году Усман Дембеле завоевал несколько важных трофеев – стал чемпионом Франции 2024/25, выиграл Кубок и Суперкубок Франции. Кроме того, француз победил в Лиге чемпионов 2024/25, дошел до финала Клубного чемпионата мира и стал победителем Суперкубка УЕФА 2025.

В нынешнем сезоне Усман провел восемь матчей во всех турнирах, в которых забил четыре гола и отдал три результативные передачи. На данный момент ПСЖ набрал 12 баллов и занимает второе место в турнирной таблице Лиги 1.

Кроме того, 1 октября парижский клуб начнет свой путь в основном этапе Лиги чемпионов, где в первом туре сыграет на выезде против «Барселоны».

По теме:
Тренер Барселоны наказал известного футболиста за опоздание на сбор
Дембеле и Золотой мяч: победителей почти всегда судят
Во Франции вынесли вердикт Забарному после неожиданного поражения ПСЖ
Золотой мяч ПСЖ Барселона Усман Дембеле Ламин Ямаль
Николай Титюк Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Неожиданностей не будет. В сеть слили имя обладателя Золотого мяча 2025
Футбол | 22 сентября 2025, 14:49 0
Неожиданностей не будет. В сеть слили имя обладателя Золотого мяча 2025
Неожиданностей не будет. В сеть слили имя обладателя Золотого мяча 2025

Усман Дембеле является огромным фаворитом и должен победить

«Мой сын – лучший». Отец Ямаля резко высказался о Золотом мяче 2025
Футбол | 23 сентября 2025, 08:26 6
«Мой сын – лучший». Отец Ямаля резко высказался о Золотом мяче 2025
«Мой сын – лучший». Отец Ямаля резко высказался о Золотом мяче 2025

Амунир Насруи недоволен победой Усмана Дембеле

Революция в футболе. ФИФА решила изменить правила при пробитии пенальти
Футбол | 22.09.2025, 14:57
Революция в футболе. ФИФА решила изменить правила при пробитии пенальти
Революция в футболе. ФИФА решила изменить правила при пробитии пенальти
На церемонии вручения Золотого мяча названа лучшая команда 2025 года
Футбол | 22.09.2025, 23:13
На церемонии вручения Золотого мяча названа лучшая команда 2025 года
На церемонии вручения Золотого мяча названа лучшая команда 2025 года
Украинский футболист Трабзонспора недоволен своим положением в команде
Футбол | 23.09.2025, 11:01
Украинский футболист Трабзонспора недоволен своим положением в команде
Украинский футболист Трабзонспора недоволен своим положением в команде
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Большое шоу в Париже! Назван обладатель Золотого мяча 2025
Большое шоу в Париже! Назван обладатель Золотого мяча 2025
22.09.2025, 23:49 26
Футбол
Бельгия разгромила чемпионов Евролиги на пути к четвертьфиналу ЧМ
Бельгия разгромила чемпионов Евролиги на пути к четвертьфиналу ЧМ
21.09.2025, 17:20
Волейбол
Арда ТУРАН: «У него перелом ноги. Его ждет операция»
Арда ТУРАН: «У него перелом ноги. Его ждет операция»
23.09.2025, 07:08 13
Футбол
Известна вторая пара 1/4 финала ЧМ по волейболу. Кто сыграет с чемпионами?
Известна вторая пара 1/4 финала ЧМ по волейболу. Кто сыграет с чемпионами?
21.09.2025, 17:43
Волейбол
Кубок Билли Джин Кинг. Определены чемпионки мира по теннису 2025 года
Кубок Билли Джин Кинг. Определены чемпионки мира по теннису 2025 года
21.09.2025, 15:41 18
Теннис
Алиев отреагировал на попытку побега Рудько за границу: «Не смешно»
Алиев отреагировал на попытку побега Рудько за границу: «Не смешно»
21.09.2025, 08:52 7
Футбол
Александр АЛИЕВ: «В Украине он просто умер. Я не знаю, что произошло»
Александр АЛИЕВ: «В Украине он просто умер. Я не знаю, что произошло»
22.09.2025, 08:44 18
Футбол
Дэвид Хэй назвал современного супертяжа, с которым побоялся бы драться
Дэвид Хэй назвал современного супертяжа, с которым побоялся бы драться
22.09.2025, 01:18 3
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем