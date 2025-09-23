Дембеле и Ямаль встретились после церемонии ЗМ. Известно, о чем говорили

22 сентября в парижском театре Шатле состоялась церемония вручения Золотого мяча 2025. France Football объявил обладателя самой престижной индивидуальной награды – лучшим футболистом мира был признан вингер французского ПСЖ Усман Дембеле.

Второе место занял вингер испанской «Барселоны» Ламин Ямаль, которого многие эксперты считали одним из главных фаворитов на победу. После завершения церемонии испанец подошел к Дембеле, обнял его и поздравил француза с победой. В ответ Усман поблагодарил игрока каталонского клуба.

В 2025 году Усман Дембеле завоевал несколько важных трофеев – стал чемпионом Франции 2024/25, выиграл Кубок и Суперкубок Франции. Кроме того, француз победил в Лиге чемпионов 2024/25, дошел до финала Клубного чемпионата мира и стал победителем Суперкубка УЕФА 2025.

В нынешнем сезоне Усман провел восемь матчей во всех турнирах, в которых забил четыре гола и отдал три результативные передачи. На данный момент ПСЖ набрал 12 баллов и занимает второе место в турнирной таблице Лиги 1.

Кроме того, 1 октября парижский клуб начнет свой путь в основном этапе Лиги чемпионов, где в первом туре сыграет на выезде против «Барселоны».