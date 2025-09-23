Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Денгофф – Агробизнес – 0:2 Разобрались на классе. Видео голов и обзор
Кубок Украины
Денгофф
23.09.2025 15:30 – FT 0 : 2
Агробизнес
Кубок Украины
23 сентября 2025, 18:47 | Обновлено 23 сентября 2025, 18:51
Денгофф – Агробизнес – 0:2 Разобрались на классе. Видео голов и обзор

Команды сыграли в 1/16 финала Кубка Украины

Денгофф – Агробизнес – 0:2 Разобрались на классе. Видео голов и обзор
ФК Агробизнес.

Агробизнес в спокойном стиле одолел любительский Денгофф (2:0) в 1/16 финала Кубка Украины, квалифицировавшись в следующий раунд соревнований.

В первом тайме команды в большинстве своем присматривались друг к другу, имея единичные моменты у ворот соперника. Лучше всего выглядели представители Агробизнеса, но воплотить преимущество в голы в первом тайме не удалось.

Всё изменилось во втором тайме матча. Быстрые голы удались представителю Первой лиги Украины. Гости отличились Роман Кузьмин (51 минута) и Артем Семка (59 минута).

Кубок Украины, 1/8 финала, 23 сентября

Денгофф – Агробизнес – 0:2

Голы: Кузьмин, 51, Семка, 59

События матча

59’
ГОЛ ! Мяч забил Артем Сёмка (Агробизнес).
51’
ГОЛ ! Мяч забил Роман Кузьмин (Агробизнес).
Олимпия – Лесное – 1:2. Дальний выстрел Волошина. Видео голов и обзор
Нива Винница – Горняк-Спорт. Прогноз и анонс на матч Кубка Украины
Агробизнес спокойно одолел аматорский Денгофф на пути в 1/8 финала Кубка
