Денгофф – Агробизнес – 0:2 Разобрались на классе. Видео голов и обзор
Команды сыграли в 1/16 финала Кубка Украины
Агробизнес в спокойном стиле одолел любительский Денгофф (2:0) в 1/16 финала Кубка Украины, квалифицировавшись в следующий раунд соревнований.
В первом тайме команды в большинстве своем присматривались друг к другу, имея единичные моменты у ворот соперника. Лучше всего выглядели представители Агробизнеса, но воплотить преимущество в голы в первом тайме не удалось.
Всё изменилось во втором тайме матча. Быстрые голы удались представителю Первой лиги Украины. Гости отличились Роман Кузьмин (51 минута) и Артем Семка (59 минута).
Кубок Украины, 1/8 финала, 23 сентября
Денгофф – Агробизнес – 0:2
Голы: Кузьмин, 51, Семка, 59
События матча
