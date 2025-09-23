Агробизнес в спокойном стиле одолел любительский Денгофф (2:0) в 1/16 финала Кубка Украины, квалифицировавшись в следующий раунд соревнований.

В первом тайме команды в большинстве своем присматривались друг к другу, имея единичные моменты у ворот соперника. Лучше всего выглядели представители Агробизнеса, но воплотить преимущество в голы в первом тайме не удалось.

Всё изменилось во втором тайме матча. Быстрые голы удались представителю Первой лиги Украины. Гости отличились Роман Кузьмин (51 минута) и Артем Семка (59 минута).

Кубок Украины, 1/8 финала, 23 сентября

Денгофф – Агробизнес – 0:2

Голы: Кузьмин, 51, Семка, 59

