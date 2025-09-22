Во вторник, 23 сентября состоится 1/16 финала Кубка Украины между «Денгоффом Дениховка» и «Агробизнесом». По киевскому времени игра начнется в 15.30.

Денгофф Дениховка

Созданный в 2020 году коллектив сейчас выступает в чемпионате Киевской области. После 5 поединков «Денгофф» получил 13 очков, позволяющих ему занимать 4 место турнирной таблицы (однако также у команды есть игра в запасе). В последнем матче лиги дениховцы одолели «Колос Лосятин» со счетом 17:0, который является рекордным за всю историю чемпионата.

В 1/32 финала Кубка Украины «Денгофф» смог выбить Ивано-Франковское «Прикарпатье». Дениховцы выбили опытную команду Первой лиги в серии пенальти со счетом 11:10 после ничьей 2:2 по итогам основного времени.

Агробизнес

Практически идеально проводит сезон волочиская команда. За 7 поединков Первой лиги клуб одержал 4 победы (против «Левого Берега», «Металлиста», «Подолье» и «ЮКСА») и трижды сыграл вничью 0:0 (в играх с «Буковиной», «Нивой Т» и «Ворсклой»). 15 набранных очков позволяют коллективу занимать 2-е место турнирной таблицы чемпионата.

В 1/32 финала Кубка Украины «Агробизнес», без особых проблем разгромил вышгородский «Диназ» со счетом 3:0.

Личные встречи

Команды никогда не играли в очных играх между собой.

Интересные факты

Беспроигрышная серия «Агробизнеса» продолжается уже 8 поединков подряд.

Лишь в 1 из 8 поединков этого сезона «Агробизнес» смог забить больше 2 голов. Произошло это в матче против Диназа в рамках Кубка Украины.

«Агробизнесу» принадлежит лучшая оборона в текущем сезоне Первой лиги - за 7 матчей клуб пропустил всего 1 гол.

Прогноз

Я поставлю на победу "Агробизнеса" с форой -1.5 и коэффициентом 1.56.