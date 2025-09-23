В четверг, 24 сентября, состоится матч первого тура основного этапа Лиги Европы 2025/26 между «Ниццей» и «Ромой».

Матч пройдет на стадионе «Альянц Ривьера», который находится во французском городе Ницца.

Начало поединка запланировано на 22:00 по киевскому времени.

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на платформе MEGOGO.

Ницца – Рома. Смотреть онлайн. LIVE трансляция