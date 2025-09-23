Лига Европы23 сентября 2025, 17:53 |
Ницца – Рома. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите матч Лиги Европы 24 сентября в 22:00 по Киеву
23 сентября 2025, 17:53
В четверг, 24 сентября, состоится матч первого тура основного этапа Лиги Европы 2025/26 между «Ниццей» и «Ромой».
Матч пройдет на стадионе «Альянц Ривьера», который находится во французском городе Ницца.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано на 22:00 по киевскому времени.
Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на платформе MEGOGO.
