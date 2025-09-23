ОФИЦИАЛЬНО. Наполи продлил контракт с ключевым хавбеком
32-летний Маттео Политано и «Наполи» заключили трехлетнее соглашение
Вингер сборной Италии Маттео Политано подписал новый контакт с «Наполи». Об этом сообщается на официальном сайте итальянского клуба.
Срок действия нового соглашения рассчитан до конца лета 2028 года.
В 39 матчах Серии А прошлого сезона итальянский футболист отметился тремя голами и пятью результативными передачами. После пяти игр текущего сезона в копилке Политано одна голевая передача.
Ранее «Наполи» проиграл «Манчестер Сити» в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов. Матч проходил в Манчестере и завершился со счетом 2:0 в пользу «горожан».
