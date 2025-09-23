Наполи удерживает самую длинную текущую серию без поражений среди топ-5 лиг

В матче четвертого тура итальянской Серии А «Наполи» дома обыграл «Пизу» со счетом 3:2.

Бессменная серия «Наполи» в Серии А достигла 16 матчей.

На сегодняшний день эта серия является самой длинной текущей без поражений среди всех команд топ-5 европейских чемпионатов.

Текущие крупнейшие серии без поражений команд топ-5 европейских чемпионатов:

16 – «Наполи»

13 – «Бавария»

12 – «Боруссия» Дортмунд

11 – «Кристал Пэлас»

10 – «Эльче»

9 – «Ювентус»

8 – «Реал» Мадрид

6 – «Ливерпуль»

6 – «Барселона»

5 – «Кремонезе»

5 – «Сельта»