Наполи удерживает самую длинную текущую серию без поражений среди топ-5 лиг
Вторую и третью по длине серии имеют немецкие «Бавария» и «Боруссия» Дортмунд
В матче четвертого тура итальянской Серии А «Наполи» дома обыграл «Пизу» со счетом 3:2.
Бессменная серия «Наполи» в Серии А достигла 16 матчей.
На сегодняшний день эта серия является самой длинной текущей без поражений среди всех команд топ-5 европейских чемпионатов.
Текущие крупнейшие серии без поражений команд топ-5 европейских чемпионатов:
- 16 – «Наполи»
- 13 – «Бавария»
- 12 – «Боруссия» Дортмунд
- 11 – «Кристал Пэлас»
- 10 – «Эльче»
- 9 – «Ювентус»
- 8 – «Реал» Мадрид
- 6 – «Ливерпуль»
- 6 – «Барселона»
- 5 – «Кремонезе»
- 5 – «Сельта»
