Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Италия
23 сентября 2025, 11:54 | Обновлено 23 сентября 2025, 11:55
Наполи удерживает самую длинную текущую серию без поражений среди топ-5 лиг

Вторую и третью по длине серии имеют немецкие «Бавария» и «Боруссия» Дортмунд

Наполи удерживает самую длинную текущую серию без поражений среди топ-5 лиг
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче четвертого тура итальянской Серии А «Наполи» дома обыграл «Пизу» со счетом 3:2.

Бессменная серия «Наполи» в Серии А достигла 16 матчей.

На сегодняшний день эта серия является самой длинной текущей без поражений среди всех команд топ-5 европейских чемпионатов.

Текущие крупнейшие серии без поражений команд топ-5 европейских чемпионатов:

  • 16 – «Наполи»
  • 13 – «Бавария»
  • 12 – «Боруссия» Дортмунд
  • 11 – «Кристал Пэлас»
  • 10 – «Эльче»
  • 9 – «Ювентус»
  • 8 – «Реал» Мадрид
  • 6 – «Ливерпуль»
  • 6 – «Барселона»
  • 5 – «Кремонезе»
  • 5 – «Сельта»
Наполи чемпионат Италии по футболу Серия A статистика
Андрей Витренко Источник: X (Twitter)
