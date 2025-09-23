ВИДЕО. Ошибка голкипера. Олимпия сравняла счет в матче Кубка Украины

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Кубок Украины
23 сентября 2025, 16:41 |
Голом в ворота Лесного на 49-й минуте отличился Евгений Малик

УАФ

23 сентября проходит матч обновленного Кубка Украины. В рамках 1/16 финала турнира играют «Олимпия» и «Лесное».

Игра началась в 13:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 49-й минуте хозяевам поля удалось сравнять счет встречи. После ошибки голкипера гостей защитник Евгений Малик сыграл на добивании и отправил мяч в сетку ворот.

