Кубок Украины23 сентября 2025, 16:41 |
ВИДЕО. Ошибка голкипера. Олимпия сравняла счет в матче Кубка Украины
Голом в ворота Лесного на 49-й минуте отличился Евгений Малик
23 сентября проходит матч обновленного Кубка Украины. В рамках 1/16 финала турнира играют «Олимпия» и «Лесное».
Игра началась в 13:00 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
На 49-й минуте хозяевам поля удалось сравнять счет встречи. После ошибки голкипера гостей защитник Евгений Малик сыграл на добивании и отправил мяч в сетку ворот.
ВИДЕО. Ошибка голкипера. Олимпия сравняла счет в матче Кубка Украины
