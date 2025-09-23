23 сентября проходит матч обновленного Кубка Украины. В рамках 1/16 финала турнира играют «Олимпия» и «Лесное».

Игра началась в 13:00 по Киеву.

На 49-й минуте хозяевам поля удалось сравнять счет встречи. После ошибки голкипера гостей защитник Евгений Малик сыграл на добивании и отправил мяч в сетку ворот.

ВИДЕО. Ошибка голкипера. Олимпия сравняла счет в матче Кубка Украины