Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  «Это был фейк, который нанес ущерб». В Англии извинились перед Мудриком
Англия
«Это был фейк, который нанес ущерб». В Англии извинились перед Мудриком

Сайт GOAL извинился перед украинцем за новость о том, что он готовится к Олимпиаде-2028

«Это был фейк, который нанес ущерб». В Англии извинились перед Мудриком
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Недавно такие известные ресурсы как Marca и GOAL обнародовали новость об украинском футболисте «Челси» Михаиле Мудрике, который якобы планирует выступить в легкоатлетическом спринте на ОИ-2028 и активно готовится.

Однако впоследствии оказалось, что эти новости не несут правдивой информации, о чем ранее и сообщал Sport.ua.

Сейчас портал GOAL уже удалил новость со своего сайта и признал, что эта новость оказалась фейковой, принеся извинения Мудрику.

«Мы признаем, что новость о Мудрике была фейковой и нанесла ущерб. Искренне извиняемся перед Михаилом Мудриком за стресс и репутационные убытки. Наш материал был удален», – говорится в сообщении GOAL.

По теме:
Ассист Варфоломеева. Челси одолел Линкольн Сити в кубке английской лиги
ВИДЕО. Как Варфоломеев отличился ассистом в матче с Челси
Линкольн – Челси. Кубок английской лиги. Смотреть онлайн LIVE
допинг легкая атлетика дисквалификация курьезы Михаил Мудрик Олимпийские игры 2028 Челси Goal.com
Дмитрий Олейник Источник: Goal.com
😼
На цьому сайті більше половини статтей копіпасту з "тєлєги", фейки від бурбаса і жовтуха від олійника
Ответить
+1
Vitalya Влюблённый в Гвэн из Бен Тена
Жаль, но спасибо Marca и Goal что заставили нас поверить в красивую сказку💫
А скорость Михаила всё же позволила б ему побороться за медали ОИ. Но желаем скорейшего возвращения в стан Челси и таких же извинений от FA! 😊
Ответить
-5
