«Это был фейк, который нанес ущерб». В Англии извинились перед Мудриком

Недавно такие известные ресурсы как Marca и GOAL обнародовали новость об украинском футболисте «Челси» Михаиле Мудрике, который якобы планирует выступить в легкоатлетическом спринте на ОИ-2028 и активно готовится.

Однако впоследствии оказалось, что эти новости не несут правдивой информации, о чем ранее и сообщал Sport.ua.

Сейчас портал GOAL уже удалил новость со своего сайта и признал, что эта новость оказалась фейковой, принеся извинения Мудрику.

«Мы признаем, что новость о Мудрике была фейковой и нанесла ущерб. Искренне извиняемся перед Михаилом Мудриком за стресс и репутационные убытки. Наш материал был удален», – говорится в сообщении GOAL.