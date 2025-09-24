«Это был фейк, который нанес ущерб». В Англии извинились перед Мудриком
Сайт GOAL извинился перед украинцем за новость о том, что он готовится к Олимпиаде-2028
Недавно такие известные ресурсы как Marca и GOAL обнародовали новость об украинском футболисте «Челси» Михаиле Мудрике, который якобы планирует выступить в легкоатлетическом спринте на ОИ-2028 и активно готовится.
Однако впоследствии оказалось, что эти новости не несут правдивой информации, о чем ранее и сообщал Sport.ua.
Сейчас портал GOAL уже удалил новость со своего сайта и признал, что эта новость оказалась фейковой, принеся извинения Мудрику.
«Мы признаем, что новость о Мудрике была фейковой и нанесла ущерб. Искренне извиняемся перед Михаилом Мудриком за стресс и репутационные убытки. Наш материал был удален», – говорится в сообщении GOAL.
А скорость Михаила всё же позволила б ему побороться за медали ОИ. Но желаем скорейшего возвращения в стан Челси и таких же извинений от FA! 😊