Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Динамо отказалось подписывать игрока сборной Украины: «Обид никаких нет»
Украина. Премьер лига
23 сентября 2025, 15:39 |
1507
2

Динамо отказалось подписывать игрока сборной Украины: «Обид никаких нет»

Георгий Бущан пояснил, почему не вернулся в киевский гранд

23 сентября 2025, 15:39 |
1507
2
Динамо отказалось подписывать игрока сборной Украины: «Обид никаких нет»
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Бущан

Воспитанник киевского Динамо Георгий Бущан, неожиданно ставший игроком житомирского Полесья, признался, что предлагал свои услуги «бело-синим», но получил отказ

– По поводу, почему не «Динамо»? Я очень люблю и уважаю болельщиков и клуб «Динамо» Киев, но они выбрали другой путь развития, и это тоже нужно уважать. Я принял решение быть там, где меня хотят видеть и верят в меня.

Я вырос в Динамо, я был в школе, я прошел от А до Я, поэтому не спросить Динамо я не мог.

– Как ты воспринял отказ «Динамо»?

– Это нормально, это жизнь. Образов никаких нет. Мы идем вперед, но рядом, – лаконично сказал Бущан.

В чемпионате Украины Георгий ранее защищал цвета киевского Динамо, где провел 16 лет игровой карьеры, начиная с детской академии. В структуре «Динамо» на профессиональном уровне голкипер сыграл 201 матч, в 80 из которых оставил свои ворота на замке. В составе «Динамо» игрок выигрывал чемпионат Украины, дважды был обладателем Кубка и трижды – Суперкубка Украины.

В январе этого года Бущан перешел в Саудовскую Аравию в Аль-Шабаб. В местном чемпионате сыграл в 12 матчах и еще один провел в Кубке Саудовской Аравии.

Голкипер прошел все ступени подготовки в системе сборной Украины – от команды U-16 до U-21. Дебютировал за национальную сборную в октябре 2020 года – в товарищеской игре с Францией. В общей сложности за главную команду страны провел 18 матчей, был участником Евро-2020 и Евро-2024.

По теме:
Лидер Динамо – о матче с Александрией: «Пусть это останется в раздевалке»
Алонсо требует у Реала трансфер чемпиона мира. Цена вопроса – 120 млн евро
Манчестер Сити определился с ценой, за которую продаст Холанда в Ла Лигу
трансферы аренда игрока Георгий Бущан Полесье Житомир трансферы УПЛ Динамо Киев
Олег Вахоцкий Источник: ФК Полесье
Оцените материал
(8)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Панатинаикос ждет. Ребров проведет в Киеве важные переговоры с УАФ
Футбол | 23 сентября 2025, 14:03 15
Панатинаикос ждет. Ребров проведет в Киеве важные переговоры с УАФ
Панатинаикос ждет. Ребров проведет в Киеве важные переговоры с УАФ

Наставник «сине-желтых» готов покинуть национальную команду ради «Панатинаикоса»

Арда ТУРАН: «У него перелом ноги. Его ждет операция»
Футбол | 23 сентября 2025, 07:08 14
Арда ТУРАН: «У него перелом ноги. Его ждет операция»
Арда ТУРАН: «У него перелом ноги. Его ждет операция»

«Шахтер» потерял Алиссона

Ставить ли на Реал и Барсу? Анонс и прогнозы на 6 тур Ла Лиги
Футбол | 23.09.2025, 14:40
Ставить ли на Реал и Барсу? Анонс и прогнозы на 6 тур Ла Лиги
Ставить ли на Реал и Барсу? Анонс и прогнозы на 6 тур Ла Лиги
Это уже не случайность. Динамо упустило победу над Александрией
Футбол | 22.09.2025, 17:29
Это уже не случайность. Динамо упустило победу над Александрией
Это уже не случайность. Динамо упустило победу над Александрией
Флойд МЕЙВЕЗЕР: «Этот боксер себя исчерпал и ему нужно заканчивать»
Бокс | 22.09.2025, 21:06
Флойд МЕЙВЕЗЕР: «Этот боксер себя исчерпал и ему нужно заканчивать»
Флойд МЕЙВЕЗЕР: «Этот боксер себя исчерпал и ему нужно заканчивать»
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ViAn
Цікава цитат про вболівальників Динамо, які вибрали інший шлях. Вболівальники Динамо ніякі шляхи не міняли. Вони як вболівали, так і вболіватимуть за Динамо. Не розумію цього закидання віж Жори. Не треба шукати виправдань. Це не діє. Пішов туди, де платитимуть те, що шейхи пообіцяли. Все просто. Всі ці сполі про школу Динамо і Динамо назавжди в серці - в гаманець не покладеш. А гаманець завжди перемагає.
Ответить
+1
mastorent
правильно жора, если играть то за нормальную зарплату. на не как у еврейских армян - за обещанные проценты от ЛЧ, куда они априори не выйдут больше никогда с таким подходом
Ответить
-1
Популярные новости
Бельгия разгромила чемпионов Евролиги на пути к четвертьфиналу ЧМ
Бельгия разгромила чемпионов Евролиги на пути к четвертьфиналу ЧМ
21.09.2025, 17:20
Волейбол
Известна вторая пара 1/4 финала ЧМ по волейболу. Кто сыграет с чемпионами?
Известна вторая пара 1/4 финала ЧМ по волейболу. Кто сыграет с чемпионами?
21.09.2025, 17:43
Волейбол
Источник: Динамо может так и не сыграть в Лиге конференций. Что случилось?
Источник: Динамо может так и не сыграть в Лиге конференций. Что случилось?
23.09.2025, 08:25 24
Футбол
Шевченко принял важное решение о будущем Реброва в сборной Украины
Шевченко принял важное решение о будущем Реброва в сборной Украины
23.09.2025, 09:15 51
Футбол
Большое шоу в Париже! Назван обладатель Золотого мяча 2025
Большое шоу в Париже! Назван обладатель Золотого мяча 2025
22.09.2025, 23:49 26
Футбол
Революция в футболе. ФИФА решила изменить правила при пробитии пенальти
Революция в футболе. ФИФА решила изменить правила при пробитии пенальти
22.09.2025, 14:57 11
Футбол
Известна оценка Забарного за матч с Марселем
Известна оценка Забарного за матч с Марселем
23.09.2025, 02:08 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем