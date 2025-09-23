Динамо отказалось подписывать игрока сборной Украины: «Обид никаких нет»

Воспитанник киевского Динамо Георгий Бущан, неожиданно ставший игроком житомирского Полесья, признался, что предлагал свои услуги «бело-синим», но получил отказ

– По поводу, почему не «Динамо»? Я очень люблю и уважаю болельщиков и клуб «Динамо» Киев, но они выбрали другой путь развития, и это тоже нужно уважать. Я принял решение быть там, где меня хотят видеть и верят в меня.

Я вырос в Динамо, я был в школе, я прошел от А до Я, поэтому не спросить Динамо я не мог.

– Как ты воспринял отказ «Динамо»?

– Это нормально, это жизнь. Образов никаких нет. Мы идем вперед, но рядом, – лаконично сказал Бущан.

В чемпионате Украины Георгий ранее защищал цвета киевского Динамо, где провел 16 лет игровой карьеры, начиная с детской академии. В структуре «Динамо» на профессиональном уровне голкипер сыграл 201 матч, в 80 из которых оставил свои ворота на замке. В составе «Динамо» игрок выигрывал чемпионат Украины, дважды был обладателем Кубка и трижды – Суперкубка Украины.

В январе этого года Бущан перешел в Саудовскую Аравию в Аль-Шабаб. В местном чемпионате сыграл в 12 матчах и еще один провел в Кубке Саудовской Аравии.

Голкипер прошел все ступени подготовки в системе сборной Украины – от команды U-16 до U-21. Дебютировал за национальную сборную в октябре 2020 года – в товарищеской игре с Францией. В общей сложности за главную команду страны провел 18 матчей, был участником Евро-2020 и Евро-2024.