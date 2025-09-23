В Англии оценили игру Зинченко и рассказали о перспективах в Ноттингеме

Защитник английского «Ноттингема» и сборной Украины Александр Зинченко продемонстрировал уверенную и качественную в последнем матче Премьер-лиги против «Бернли» (1:1).

И фанаты «лесников», и местная пресса остались довольны выступлением украинца, несмотря на то, что 28-летний футболист не сумел спасти команду в эпизоде с пропущенным голом.

«Можно смело сказать, что Зинченко мог бы лучше сыграть с голом, забитым «Бернли», но из-за сырой и влажной погоды он не сумел выбить мяч за линию ворот. Тем не менее, общее выступление украинского защитника было весьма впечатляющим – интересно было следить за тем, насколько он был вовлечён в игру.

27-летний игрок совершил не менее 128 касаний мяча, что для крайнего защитника весьма впечатляюще, и он, несомненно, соответствует тому, что ценит Постекоглу в своих игроках.

Никогда не было секретом, что Алекс лучше играет в нападении, чем в защите, но стоит отметить, что в техническом плане он был очень эффективен. Зинченко необходимо улучшить свои навыки защиты, а по мере того, как он будет получать больше игрового времени в команде, его уверенность в себе должна возрасти.

Количество касаний, которые он сделал в матче против «Бернли», говорит о том, что он будет чрезвычайно полезен для «Ноттингема», и теперь будет интересно увидеть его больше в этом сезоне», – сообщили в Англии.