Беланов объяснил, почему Золотой мяч выиграл Дембеле, а не Ямаль

Легенда украинского футбола – о награде ЗМ этого года

Беланов объяснил, почему Золотой мяч выиграл Дембеле, а не Ямаль
Getty Images/Global Images Ukraine. Игорь Беланов

Легендарный украинский футболист Игорь Беланов объяснил, почему Золотой мяч 2025 выиграл вингер «ПСЖ» Усмен Дембеле, а не лидер «Барселоны» Ламин Ямаль.

«Дембеле продемонстрировал великолепное мастерство и внес весомый вклад в победу ПСЖ в Лиге чемпионов. Он заслужил награду своим универсализмом.

Усман может эффективно действовать как на острие атаки, так и на флангах. Обладает сильным и точным ударом. Впечатляет его скорость, интенсивность, что позволяет создавать угрозы из глубины поля. И важно, что он еще успевает выполнять защитные функции. Настоящая «звезда», – сказал Беланов.

Ранее защитник сборной Украины Илья Забарный отреагировал на Золотой мяч Усмана Дембеле.

