Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Лесное впереди. Пенальти реализовал экс-игрок сборной Украины
Кубок Украины
23 сентября 2025, 13:24 |
439
0

ВИДЕО. Лесное впереди. Пенальти реализовал экс-игрок сборной Украины

Сергей Рыбалка забил в ворота Олимпии на 12-й минуте

23 сентября 2025, 13:24 |
439
0
ВИДЕО. Лесное впереди. Пенальти реализовал экс-игрок сборной Украины
ФК Лесное. Сергей Рыбалка

23 сентября состоялся матч обновленного Кубка Украины. В рамках 1/16 финала турнира играют «Олимпия» и «Лесное».

Игра началась в 13:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 12-й минуте команда гостей вышла вперед, реализовав пенальти. Забитым мячом отличился бывший полузащитник национальной сборной Украины и киевского «Динамо» Сергей Рыбалка.

ВИДЕО. Лесное впереди. Пенальти реализовал экс-игрок сборной Украины

По теме:
Агротех Тышковка – Черноморец. Прогноз и анонс на матч Кубка Украины
Денгофф – Агробизнес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Матч Олимпия – Лесное был приостановлен из-за воздушной тревоги
Сергей Рыбалка Кубок Украины по футболу Олимпия Савинцы Лесное видео голов и обзор пенальти
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Стало известно, сколько пропустит Супряга из-за травмы руки
Футбол | 23 сентября 2025, 13:54 0
Стало известно, сколько пропустит Супряга из-за травмы руки
Стало известно, сколько пропустит Супряга из-за травмы руки

Нападающий «Эпицентра» выбыл примерно на месяц

Известна оценка Забарного за матч с Марселем
Футбол | 23 сентября 2025, 02:08 3
Известна оценка Забарного за матч с Марселем
Известна оценка Забарного за матч с Марселем

Украинский защитник провел на поле весь матч

Куртуа требует перемен. Тибо считает, что этот игрок вредит Реалу
Футбол | 23.09.2025, 07:35
Куртуа требует перемен. Тибо считает, что этот игрок вредит Реалу
Куртуа требует перемен. Тибо считает, что этот игрок вредит Реалу
Дембеле и Золотой мяч: победителей почти всегда судят
Футбол | 23.09.2025, 11:26
Дембеле и Золотой мяч: победителей почти всегда судят
Дембеле и Золотой мяч: победителей почти всегда судят
Шевченко принял важное решение о будущем Реброва в сборной Украины
Футбол | 23.09.2025, 09:15
Шевченко принял важное решение о будущем Реброва в сборной Украины
Шевченко принял важное решение о будущем Реброва в сборной Украины
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ФРОЧ: «Кличко полтора года просидел на диване и все равно его уложил»
ФРОЧ: «Кличко полтора года просидел на диване и все равно его уложил»
22.09.2025, 04:45
Бокс
Мбаппе отказался играть со звездным футболистом Реала
Мбаппе отказался играть со звездным футболистом Реала
22.09.2025, 05:05 2
Футбол
Дождевая медаль Магучих и падение 42-летнего рекорда. Как прошел 9 день ЧМ
Дождевая медаль Магучих и падение 42-летнего рекорда. Как прошел 9 день ЧМ
21.09.2025, 19:35 13
Другие виды
Церемония вручения Золотого мяча 2025. Дембеле – лучший футболист мира!
Церемония вручения Золотого мяча 2025. Дембеле – лучший футболист мира!
22.09.2025, 23:59 7
Футбол
Большое шоу в Париже! Назван обладатель Золотого мяча 2025
Большое шоу в Париже! Назван обладатель Золотого мяча 2025
22.09.2025, 23:49 26
Футбол
Кубок Билли Джин Кинг. Определены чемпионки мира по теннису 2025 года
Кубок Билли Джин Кинг. Определены чемпионки мира по теннису 2025 года
21.09.2025, 15:41 18
Теннис
Александр АЛИЕВ: «В Украине он просто умер. Я не знаю, что произошло»
Александр АЛИЕВ: «В Украине он просто умер. Я не знаю, что произошло»
22.09.2025, 08:44 19
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем