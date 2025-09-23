Кубок Украины23 сентября 2025, 13:24 |
439
0
ВИДЕО. Лесное впереди. Пенальти реализовал экс-игрок сборной Украины
Сергей Рыбалка забил в ворота Олимпии на 12-й минуте
23 сентября 2025, 13:24 |
439
0
23 сентября состоялся матч обновленного Кубка Украины. В рамках 1/16 финала турнира играют «Олимпия» и «Лесное».
Игра началась в 13:00 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
На 12-й минуте команда гостей вышла вперед, реализовав пенальти. Забитым мячом отличился бывший полузащитник национальной сборной Украины и киевского «Динамо» Сергей Рыбалка.
ВИДЕО. Лесное впереди. Пенальти реализовал экс-игрок сборной Украины
