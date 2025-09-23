Во Франции вынесли вердикт Забарному после неожиданного поражения ПСЖ

В понедельник, 22 сентября, состоялся матч пятого тура французской Лиги 1, в котором встретились «Марсель» и ПСЖ. Гости потерпели неожиданное поражение со счетом 0:1, несмотря на статус фаворита.

Защитник сборной Украины Илья Забарный вышел в стартовом составе парижской команды и сыграл весь матч. После завершения поединка французская пресса оценила игру 23-летнего футболиста.

Издание Le Parisien назвало Забарного лучшим защитником ПСЖ и одним из лучших игроков команды: «Хотя матч начался для украинца с неудачного выноса мяча в центре поля, Илья быстро набрал ход и показал уверенную игру высокого качества. Он, в частности, продемонстрировал свои навыки позиционирования, отразив несколько навесов соперника. Лучший защитник ПСЖ в э тот вечер», – считает пресса.

По мнению L'Equipe, Забарный продемонстрировал нервозность в первые 15-20 минут поединка, однако сумел собраться и продемонстрировать качественную игру. Авторитетное издание отметило уверенность украинского защитника, хладнокровность, и неоднократные победы в дуэлях в воздухе.

Защитник получил самую высокую оценку в команде – пять баллов (как и Витинья). Все остальные игроки ПСЖ заработали меньше.