Франция
23 сентября 2025, 10:39 |
Во Франции вынесли вердикт Забарному после неожиданного поражения ПСЖ

Украинский защитник провел весь матч против «Марселя», однако его команда уступила 0:1

Во Франции вынесли вердикт Забарному после неожиданного поражения ПСЖ
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

В понедельник, 22 сентября, состоялся матч пятого тура французской Лиги 1, в котором встретились «Марсель» и ПСЖ. Гости потерпели неожиданное поражение со счетом 0:1, несмотря на статус фаворита.

Защитник сборной Украины Илья Забарный вышел в стартовом составе парижской команды и сыграл весь матч. После завершения поединка французская пресса оценила игру 23-летнего футболиста.

Издание Le Parisien назвало Забарного лучшим защитником ПСЖ и одним из лучших игроков команды: «Хотя матч начался для украинца с неудачного выноса мяча в центре поля, Илья быстро набрал ход и показал уверенную игру высокого качества. Он, в частности, продемонстрировал свои навыки позиционирования, отразив несколько навесов соперника. Лучший защитник ПСЖ в э тот вечер», – считает пресса.

По мнению L'Equipe, Забарный продемонстрировал нервозность в первые 15-20 минут поединка, однако сумел собраться и продемонстрировать качественную игру. Авторитетное издание отметило уверенность украинского защитника, хладнокровность, и неоднократные победы в дуэлях в воздухе.

Защитник получил самую высокую оценку в команде – пять баллов (как и Витинья). Все остальные игроки ПСЖ заработали меньше.

чемпионат Франции по футболу Лига 1 (Франция) Марсель Марсель - ПСЖ ПСЖ Илья Забарный
Николай Титюк Источник: Le Parisien
Микола Гуцуляк
Браво, Забарний!
Ответить
+4
SHN
Если бы ещё на подачи активно ходил как Гарри,Ван Дейк,Рамос...
Ответить
+2
