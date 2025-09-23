Номер 10 является самым дорогим по рыночной стоимости футболистов Серии А
18 игроков чемпионата, выступающих под этим номером, суммарно стоят 373 млн евро
Номер 10 является самым дорогим по совокупной рыночной стоимости футболистов в Серии А
18 игроков чемпионата, выступающих под этим номером, суммарно стоят 373 млн евро.
Известный статистический портал Transfermarkt опубликовал интересный рейтинг Серии А.
Совокупная рыночная стоимость футболистов всех команд чемпионата была разделена по номерам, под которыми они играют.
Самым дорогим оказался номер 10 – 373 млн евро (18 футболистов).
Самые дорогие игровые номера в Серии А (наибольшая совокупная рыночная стоимость):
- 373 млн евро – номер 10 (18 игроков)
- 285 млн евро – номер 11 (18 игроков)
- 269 млн евро – номер 9 (17 игроков)
- 222 млн евро – номер 8 (19 игроков)
- 209 млн евро – номер 19 (17 игроков)
- 206 млн евро – номер 7 (18 игроков)
- 201 млн евро – номер 20 (15 игроков)
- 194 млн евро – номер 17 (16 игроков)
- 178 млн евро – номер 4 (14 игроков)
- 171 млн евро – номер 23 (16 игроков)
#Valoridimercato e numeri di maglia 🔢🎽: ecco i più preziosi 💎 in #SerieA e i rispettivi rappresentanti. pic.twitter.com/zpa5xzRMqd— Transfermarkt.it (@TMit_news) September 22, 2025
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
«Шахтер» потерял Алиссона
Усман присоединился к элитному списку