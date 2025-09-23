Номер 10 является самым дорогим по рыночной стоимости футболистов Серии А

Номер 10 является самым дорогим по совокупной рыночной стоимости футболистов в Серии А

18 игроков чемпионата, выступающих под этим номером, суммарно стоят 373 млн евро.

Известный статистический портал Transfermarkt опубликовал интересный рейтинг Серии А.

Совокупная рыночная стоимость футболистов всех команд чемпионата была разделена по номерам, под которыми они играют.

Самым дорогим оказался номер 10 – 373 млн евро (18 футболистов).

Самые дорогие игровые номера в Серии А (наибольшая совокупная рыночная стоимость):

373 млн евро – номер 10 (18 игроков)

285 млн евро – номер 11 (18 игроков)

269 млн евро – номер 9 (17 игроков)

222 млн евро – номер 8 (19 игроков)

209 млн евро – номер 19 (17 игроков)

206 млн евро – номер 7 (18 игроков)

201 млн евро – номер 20 (15 игроков)

194 млн евро – номер 17 (16 игроков)

178 млн евро – номер 4 (14 игроков)

171 млн евро – номер 23 (16 игроков)