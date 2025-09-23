Беспроигрышная серия Наполи в Серии А насчитывает уже 16 матчей
Команда Антонио Конте все еще не потеряла очков в чемпионате
В матче четвертого тура итальянской Серии А «Наполи» дома победил «Пизу» со счетом 3:2.
«Наполи» после этого матча остается единственной командой чемпионата Италии, которая еще не теряла очков в новом сезоне.
Первым голом за «Наполи» отличился шотландский полузащитник Билли Гилмор.
Интересным фактом является то, что для Гилмора этот матч стал 150-м в карьере, и в нем шотландец забил свой первый гол в клубной карьере.
Беспроигрышная серия «Наполи» в Серии А достигла 16 матчей:
- Наполи – Пиза – 3:2
- Фиорентина – Наполи – 1:3
- Наполи – Кальяри – 1:0
- Сассуоло – Наполи – 0:2
- Наполи – Кальяри – 2:0
- Парма – Наполи – 0:0
- Наполи – Дженоа – 2:2
- Лечче – Наполи – 0:1
- Наполи – Торино – 2:0
- Монца – Наполи – 0:1
- Наполи – Эмполи – 3:0
- Болонья – Наполи – 1:1
- Наполи – Милан – 2:1
- Венеция – Наполи – 0:0
- Наполи – Фиорентина – 2:1
- Наполи – Интер – 1:1
Среди команд топ-5 европейских чемпионатов только 4 еще не теряли очков в чемпионатах своих стран: «Ливерпуль», «Реал», «Бавария» и «Наполи».
