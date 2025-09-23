Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Италия
23 сентября 2025, 05:45
Беспроигрышная серия Наполи в Серии А насчитывает уже 16 матчей

Команда Антонио Конте все еще не потеряла очков в чемпионате

Беспроигрышная серия Наполи в Серии А насчитывает уже 16 матчей
Getty Images/Global Images Ukraine. Наполи

В матче четвертого тура итальянской Серии А «Наполи» дома победил «Пизу» со счетом 3:2.

«Наполи» после этого матча остается единственной командой чемпионата Италии, которая еще не теряла очков в новом сезоне.

Первым голом за «Наполи» отличился шотландский полузащитник Билли Гилмор.

Интересным фактом является то, что для Гилмора этот матч стал 150-м в карьере, и в нем шотландец забил свой первый гол в клубной карьере.

Беспроигрышная серия «Наполи» в Серии А достигла 16 матчей:

  • Наполи – Пиза – 3:2
  • Фиорентина – Наполи – 1:3
  • Наполи – Кальяри – 1:0
  • Сассуоло – Наполи – 0:2
  • Наполи – Кальяри – 2:0
  • Парма – Наполи – 0:0
  • Наполи – Дженоа – 2:2
  • Лечче – Наполи – 0:1
  • Наполи – Торино – 2:0
  • Монца – Наполи – 0:1
  • Наполи – Эмполи – 3:0
  • Болонья – Наполи – 1:1
  • Наполи – Милан – 2:1
  • Венеция – Наполи – 0:0
  • Наполи – Фиорентина – 2:1
  • Наполи – Интер – 1:1

Среди команд топ-5 европейских чемпионатов только 4 еще не теряли очков в чемпионатах своих стран: «Ливерпуль», «Реал», «Бавария» и «Наполи».

По теме:
Наполи – Пиза – 3:2. Неаполь на вершине. Видео голов и обзор матча
Наполи одолел Пизу и возглавил турнирную таблицу Серии А
Нико Пас является лучшим ассистентом Серии А с момента своего дебюта в лиге
Наполи Пиза Серия A чемпионат Италии по футболу Билли Гилмор статистика
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
