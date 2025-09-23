Беспроигрышная серия Наполи в Серии А насчитывает уже 16 матчей

В матче четвертого тура итальянской Серии А «Наполи» дома победил «Пизу» со счетом 3:2.

«Наполи» после этого матча остается единственной командой чемпионата Италии, которая еще не теряла очков в новом сезоне.

Первым голом за «Наполи» отличился шотландский полузащитник Билли Гилмор.

Интересным фактом является то, что для Гилмора этот матч стал 150-м в карьере, и в нем шотландец забил свой первый гол в клубной карьере.

Беспроигрышная серия «Наполи» в Серии А достигла 16 матчей:

Наполи – Пиза – 3:2

Фиорентина – Наполи – 1:3

Наполи – Кальяри – 1:0

Сассуоло – Наполи – 0:2

Наполи – Кальяри – 2:0

Парма – Наполи – 0:0

Наполи – Дженоа – 2:2

Лечче – Наполи – 0:1

Наполи – Торино – 2:0

Монца – Наполи – 0:1

Наполи – Эмполи – 3:0

Болонья – Наполи – 1:1

Наполи – Милан – 2:1

Венеция – Наполи – 0:0

Наполи – Фиорентина – 2:1

Наполи – Интер – 1:1

Среди команд топ-5 европейских чемпионатов только 4 еще не теряли очков в чемпионатах своих стран: «Ливерпуль», «Реал», «Бавария» и «Наполи».