Галатасарай с голом Икарди одолел Коньяспор
Турецкий гранд добыл победу со счетом 3:1
В понедельник, 22 сентября, состоялся матч шестого тура чемпионата Турции между «Галатасараем» и «Коньяспором».
Встречу принимал стадион «Рамс Парк Стэдиум» в Стамбуле. Стартовый свисток прозвучал в 20:00 по Киеву.
Хозяева поля добыли победу со счетом 3:1, пропустив единственный гол лишь ближе к концовке встречи.
«Галатасарай» с 16 баллами возглавляет турнирную таблицу чемпионата Турции. «Коньяспор» с 7 баллами – 9-й.
Чемпионат Турции. 6-й тур
Галатасарай – Коньяспор – 3:1
Голы: Акгюн, 43, Икарди, 45+1, Торрейра, 64 – Найир, 79
Фото матча:
