  4. Галатасарай с голом Икарди одолел Коньяспор
Чемпионат Турции
Галатасарай
22.09.2025 20:00 – FT 3 : 1
Коньяспор
Турция
23 сентября 2025, 04:47 |
Галатасарай с голом Икарди одолел Коньяспор

Турецкий гранд добыл победу со счетом 3:1

Getty Images/Global Images Ukraine. Галатасарай

В понедельник, 22 сентября, состоялся матч шестого тура чемпионата Турции между «Галатасараем» и «Коньяспором».

Встречу принимал стадион «Рамс Парк Стэдиум» в Стамбуле. Стартовый свисток прозвучал в 20:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Хозяева поля добыли победу со счетом 3:1, пропустив единственный гол лишь ближе к концовке встречи.

«Галатасарай» с 16 баллами возглавляет турнирную таблицу чемпионата Турции. «Коньяспор» с 7 баллами – 9-й.

Чемпионат Турции. 6-й тур

Галатасарай – Коньяспор – 3:1

Голы: Акгюн, 43, Икарди, 45+1, Торрейра, 64 – Найир, 79

Фото матча:

Getty Images/Global Images Ukraine.
Getty Images/Global Images Ukraine.
Getty Images/Global Images Ukraine.
Галатасарай Коньяспор чемпионат Турции по футболу Юнус Акгюн Лукас Торрейра Мауро Икарди
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
