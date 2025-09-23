Галатасарай с голом Икарди одолел Коньяспор

В понедельник, 22 сентября, состоялся матч шестого тура чемпионата Турции между «Галатасараем» и «Коньяспором».

Встречу принимал стадион «Рамс Парк Стэдиум» в Стамбуле. Стартовый свисток прозвучал в 20:00 по Киеву.

Хозяева поля добыли победу со счетом 3:1, пропустив единственный гол лишь ближе к концовке встречи.

«Галатасарай» с 16 баллами возглавляет турнирную таблицу чемпионата Турции. «Коньяспор» с 7 баллами – 9-й.

Чемпионат Турции. 6-й тур

Галатасарай – Коньяспор – 3:1

Голы: Акгюн, 43, Икарди, 45+1, Торрейра, 64 – Найир, 79

Фото матча:

Getty Images/Global Images Ukraine.

Getty Images/Global Images Ukraine.