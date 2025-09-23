Франция23 сентября 2025, 01:33 | Обновлено 23 сентября 2025, 01:34
401
0
Мбаппе отреагировал на то, что Дембеле выиграл Золотой мяч 2025
Французский форвард поздравил вингера «ПСЖ» с победой
23 сентября 2025, 01:33 | Обновлено 23 сентября 2025, 01:34
401
0
Французский форвард мадридского «Реала» Килиан Мбаппе отреагировал на победу вингера «ПСЖ» Усмана Дембеле в «Золотом мяче»:
«Усман Дембеле. Эмоции, брат! Ты заслуживаешь тысячу (прим. – «Золотых мячей»)», – сказал француз.
Усман Дембеле завоевал «Золотой мяч», опередив в итоговом рейтинге Ламина Ямаля, ставшего вторым, и Витинью, который стал третьим. Француз выиграл все трофеи во Франции, а также стал победителем прошедшем сезона Лиги чемпионов и был признан футболистом сезона в главном еврокубке.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 23 сентября 2025, 01:40 0
У «Черноморца» свой курс и своя схема
Футбол | 22 сентября 2025, 23:49 20
Усман Дембеле из ПСЖ получил приз лучшему футболисту года
Футбол | 22.09.2025, 08:17
Футбол | 22.09.2025, 08:44
Футбол | 22.09.2025, 03:11
Комментарии 0
Популярные новости
21.09.2025, 18:18 27
21.09.2025, 15:37 50
21.09.2025, 08:52 6
21.09.2025, 19:35 13
22.09.2025, 04:45
22.09.2025, 07:41 46
22.09.2025, 23:59 5
21.09.2025, 15:28 7