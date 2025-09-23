Мбаппе отреагировал на то, что Дембеле выиграл Золотой мяч 2025

Французский форвард мадридского «Реала» Килиан Мбаппе отреагировал на победу вингера «ПСЖ» Усмана Дембеле в «Золотом мяче»:

«Усман Дембеле. Эмоции, брат! Ты заслуживаешь тысячу (прим. – «Золотых мячей»)», – сказал француз.

Усман Дембеле завоевал «Золотой мяч», опередив в итоговом рейтинге Ламина Ямаля, ставшего вторым, и Витинью, который стал третьим. Француз выиграл все трофеи во Франции, а также стал победителем прошедшем сезона Лиги чемпионов и был признан футболистом сезона в главном еврокубке.