ФОТО. Почему Виктор Дьекереш стал мемом на церемонии Золотой мяч-2025?
Дьекереш смешит футбольных болельщиков
Нападающий «Арсенала» и сборной Швеции Виктор Дьекереш стал одним из самых обсуждаемых футболистов на церемонии «Золотой мяч-2025».
Все дело в том, что 27-летний бомбардир прибыл один, и временами выглядел очень расстерянным:
«Награда за единственного человека, который выглядит потерянным во Франции, достается Виктору Дьекерешу», – пошутил один из фанов.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua
Напомним, что Виктор бросил свою девушку – португальскую актрису Инес Агияр, так как она не хотела переезжать с ним в Англию.
The award for the only person that looks lost in France goes to viktor Gyokeres 😂🤭😂 pic.twitter.com/k75LyTcg6w— Soft World (@SoftWorld0) September 22, 2025
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Йожеф раскритиковал современное «Динамо»
Карл вспомнил поединок Владимира против Джошуа