ФОТО. Почему Виктор Дьекереш стал мемом на церемонии Золотой мяч-2025?

Нападающий «Арсенала» и сборной Швеции Виктор Дьекереш стал одним из самых обсуждаемых футболистов на церемонии «Золотой мяч-2025».

Все дело в том, что 27-летний бомбардир прибыл один, и временами выглядел очень расстерянным:

«Награда за единственного человека, который выглядит потерянным во Франции, достается Виктору Дьекерешу», – пошутил один из фанов.

Напомним, что Виктор бросил свою девушку – португальскую актрису Инес Агияр, так как она не хотела переезжать с ним в Англию.