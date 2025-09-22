Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Ламин Ямаль встретился с Дембеле на церемонии Золотой мяч
Другие новости
22 сентября 2025, 22:12 | Обновлено 22 сентября 2025, 22:38
1664
0

ФОТО. Ламин Ямаль встретился с Дембеле на церемонии Золотой мяч

Два фаворита на Золотой мяч приветствовали друг друга

22 сентября 2025, 22:12 | Обновлено 22 сентября 2025, 22:38
1664
0
ФОТО. Ламин Ямаль встретился с Дембеле на церемонии Золотой мяч
X. Ламин Ямаль и Усман Дембеле

Нападающие ПСЖ и «Барселоны» Усман Дембеле и Ламин Ямаль встретились на церемонии «Золотой мяч-2025».

Фавориты на самую престижную индивидуальную награду в мире футбола тепло приветствовали друг друга.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua

«Прекрасно видеть такое отношение к друг другу», – пишут футбольные фаны.

Напомним, что Дембеле был футболистом «Барселоны», но решил покинуть клуб ради ПСЖ – его решение открыло путь в основу тогда еще 16-летнему Ламину. Эти события произошли перед сезоном 2023/24.

По теме:
Стала известна обладательница награды Socrates Award 2025
На церемонии вручения Золотого мяча названа лучшая команда 2025 года
ФОТО. Самая стильная пара церемонии Золотой мяч-2025. Они впечатлили всех
фото lifestyle Ламин Ямаль Усман Дембеле Золотой мяч
Максим Лапченко Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(14)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Александр АЛИЕВ: «В Украине он просто умер. Я не знаю, что произошло»
Футбол | 22 сентября 2025, 08:44 18
Александр АЛИЕВ: «В Украине он просто умер. Я не знаю, что произошло»
Александр АЛИЕВ: «В Украине он просто умер. Я не знаю, что произошло»

Экс-игрок «Динамо» оценил уровень украинского футбола

Он выиграл Лигу чемпионов. Определен лучший тренер 2025 года
Футбол | 22 сентября 2025, 22:31 0
Он выиграл Лигу чемпионов. Определен лучший тренер 2025 года
Он выиграл Лигу чемпионов. Определен лучший тренер 2025 года

Луис Энрике вместе с ПСЖ, помимо ЛЧ, взял трофей Лиги 1 и Кубок Франции

Пеп ГВАРДИОЛА: «Для меня он точно лучше Лемпарда и Джеррарда»
Футбол | 22.09.2025, 03:11
Пеп ГВАРДИОЛА: «Для меня он точно лучше Лемпарда и Джеррарда»
Пеп ГВАРДИОЛА: «Для меня он точно лучше Лемпарда и Джеррарда»
ФОТО. А можно так? Реакция Булецы на гол-шедевр в ворота Динамо
Футбол | 22.09.2025, 16:07
ФОТО. А можно так? Реакция Булецы на гол-шедевр в ворота Динамо
ФОТО. А можно так? Реакция Булецы на гол-шедевр в ворота Динамо
Церемония вручения Золотого мяча 2025. Результаты (обновляется)
Футбол | 22.09.2025, 20:55
Церемония вручения Золотого мяча 2025. Результаты (обновляется)
Церемония вручения Золотого мяча 2025. Результаты (обновляется)
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Шахтер настроен купить игрока сборной Украины. Президент против
Шахтер настроен купить игрока сборной Украины. Президент против
22.09.2025, 04:27
Футбол
Дождевая медаль Магучих и падение 42-летнего рекорда. Как прошел 9 день ЧМ
Дождевая медаль Магучих и падение 42-летнего рекорда. Как прошел 9 день ЧМ
21.09.2025, 19:35 13
Другие виды
Бельгия разгромила чемпионов Евролиги на пути к четвертьфиналу ЧМ
Бельгия разгромила чемпионов Евролиги на пути к четвертьфиналу ЧМ
21.09.2025, 17:20
Волейбол
Ребров сказал «да». Тренер сборной согласился возглавить известный клуб
Ребров сказал «да». Тренер сборной согласился возглавить известный клуб
22.09.2025, 07:41 43
Футбол
Энрике может покинуть Забарного и ПСЖ. У него есть клуб его мечты
Энрике может покинуть Забарного и ПСЖ. У него есть клуб его мечты
21.09.2025, 09:31 1
Футбол
ФОТО. Зинченко закатил мяч в свои ворота в матче АПЛ
ФОТО. Зинченко закатил мяч в свои ворота в матче АПЛ
20.09.2025, 18:10 21
Футбол
ВИДЕО. В первом матче с Моуриньо. Судаков забил дебютный гол за Бенфику
ВИДЕО. В первом матче с Моуриньо. Судаков забил дебютный гол за Бенфику
20.09.2025, 21:02 23
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем