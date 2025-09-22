ФОТО. Ламин Ямаль встретился с Дембеле на церемонии Золотой мяч
Два фаворита на Золотой мяч приветствовали друг друга
Нападающие ПСЖ и «Барселоны» Усман Дембеле и Ламин Ямаль встретились на церемонии «Золотой мяч-2025».
Фавориты на самую престижную индивидуальную награду в мире футбола тепло приветствовали друг друга.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua
«Прекрасно видеть такое отношение к друг другу», – пишут футбольные фаны.
Напомним, что Дембеле был футболистом «Барселоны», но решил покинуть клуб ради ПСЖ – его решение открыло путь в основу тогда еще 16-летнему Ламину. Эти события произошли перед сезоном 2023/24.
Ousmane Dembélé and Lamine Yamal! ❤️ pic.twitter.com/o9tcNGI6zQ— The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) September 22, 2025
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Экс-игрок «Динамо» оценил уровень украинского футбола
Луис Энрике вместе с ПСЖ, помимо ЛЧ, взял трофей Лиги 1 и Кубок Франции