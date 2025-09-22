ФОТО. Ламин Ямаль встретился с Дембеле на церемонии Золотой мяч

Нападающие ПСЖ и «Барселоны» Усман Дембеле и Ламин Ямаль встретились на церемонии «Золотой мяч-2025».

Фавориты на самую престижную индивидуальную награду в мире футбола тепло приветствовали друг друга.

«Прекрасно видеть такое отношение к друг другу», – пишут футбольные фаны.

Напомним, что Дембеле был футболистом «Барселоны», но решил покинуть клуб ради ПСЖ – его решение открыло путь в основу тогда еще 16-летнему Ламину. Эти события произошли перед сезоном 2023/24.