Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Причиной развода Гвардиолы с женой стала измена. Новые подробности
Другие новости
22 сентября 2025, 21:57 |
2380
1

ФОТО. Причиной развода Гвардиолы с женой стала измена. Новые подробности

СМИ сообщают, что Гвардиола завел себе любовницу

22 сентября 2025, 21:57 |
2380
1
ФОТО. Причиной развода Гвардиолы с женой стала измена. Новые подробности
Getty Images/Global Images Ukraine. Пеп Гвардиола и Кристина Серра

СМИ сообщают, что развод Пепа Гвардиолы и Кристины Серры после 30 лет вместе уже не называют «дружеским», а лишь «корректным».

Изначально пара пыталась сохранить теплые отношения – жила в одном доме в Барселоне и пользовалась одним адвокатом, но признаки единства исчезли.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua

El Nacional пишет о слухах об измене: якобы в конце 2021 года Гвардиола начал роман с 28-летней женщиной ливанского происхождения. Их видели вместе на Майорке, в Дубае и во время клубного чемпионата мира в США.

К этому времени Кристина и Пеп уже пять лет жили раздельно: она управляла бизнесом в Барселоне, а он оставался в Англии.

По теме:
ФОТО. Самая стильная пара церемонии Золотой мяч-2025. Они впечатлили всех
Ровно 29 лет назад легендарный Венгер стал тренером Арсенала
ФОТО. Почему Виктор Дьекереш стал мемом на церемонии Золотой мяч-2025?
фото lifestyle развод Пеп Гвардиола Манчестер Сити Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Максим Лапченко Источник: Instagram
Оцените материал
(11)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Церемония вручения Золотого мяча 2025. Результаты (обновляется)
Футбол | 22 сентября 2025, 20:55 3
Церемония вручения Золотого мяча 2025. Результаты (обновляется)
Церемония вручения Золотого мяча 2025. Результаты (обновляется)

22 сентября в Париже объявят обладателя самой престижной индивидуальной награды

Это уже не случайность. Динамо упустило победу над Александрией
Футбол | 22 сентября 2025, 17:29 109
Это уже не случайность. Динамо упустило победу над Александрией
Это уже не случайность. Динамо упустило победу над Александрией

Команда Шовковского снова пропустила в конце игры

Мирон МАРКЕВИЧ: «Не хочется смотреть на то, как они играют»
Футбол | 22.09.2025, 07:08
Мирон МАРКЕВИЧ: «Не хочется смотреть на то, как они играют»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Не хочется смотреть на то, как они играют»
Все решилось в концовке. Шахтер вырвал победу у Зари
Футбол | 22.09.2025, 19:55
Все решилось в концовке. Шахтер вырвал победу у Зари
Все решилось в концовке. Шахтер вырвал победу у Зари
«Не стоит ничего говорить». Игрок Оболони – о поражении в матче с Карпатами
Футбол | 22.09.2025, 22:16
«Не стоит ничего говорить». Игрок Оболони – о поражении в матче с Карпатами
«Не стоит ничего говорить». Игрок Оболони – о поражении в матче с Карпатами
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Arera
Лысый маленький. А такой шалунишка!
Ответить
-3
Популярные новости
Баранка в финале WTA 125. Олейникова завоевала крупнейший трофей в карьере!
Баранка в финале WTA 125. Олейникова завоевала крупнейший трофей в карьере!
21.09.2025, 18:18 27
Теннис
Пеп ГВАРДИОЛА: «Для меня он точно лучше Лемпарда и Джеррарда»
Пеп ГВАРДИОЛА: «Для меня он точно лучше Лемпарда и Джеррарда»
22.09.2025, 03:11 1
Футбол
Дождевая медаль Магучих и падение 42-летнего рекорда. Как прошел 9 день ЧМ
Дождевая медаль Магучих и падение 42-летнего рекорда. Как прошел 9 день ЧМ
21.09.2025, 19:35 13
Другие виды
Боксер-чемпион: «Откуда взялся этот украинец? Он лучше Леннокса Льюиса»
Боксер-чемпион: «Откуда взялся этот украинец? Он лучше Леннокса Льюиса»
21.09.2025, 08:56 2
Бокс
ВИДЕО. В первом матче с Моуриньо. Судаков забил дебютный гол за Бенфику
ВИДЕО. В первом матче с Моуриньо. Судаков забил дебютный гол за Бенфику
20.09.2025, 21:02 23
Футбол
Шахтер настроен купить игрока сборной Украины. Президент против
Шахтер настроен купить игрока сборной Украины. Президент против
22.09.2025, 04:27
Футбол
Теренс Кроуфорд назвал боксера, с которым категорически против драться
Теренс Кроуфорд назвал боксера, с которым категорически против драться
21.09.2025, 07:35 2
Бокс
Первый гол Судакова, сухой матч Трубина. Топовый старт Моуриньо с Бенфикой
Первый гол Судакова, сухой матч Трубина. Топовый старт Моуриньо с Бенфикой
20.09.2025, 22:05 12
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем