ФОТО. Причиной развода Гвардиолы с женой стала измена. Новые подробности
СМИ сообщают, что Гвардиола завел себе любовницу
СМИ сообщают, что развод Пепа Гвардиолы и Кристины Серры после 30 лет вместе уже не называют «дружеским», а лишь «корректным».
Изначально пара пыталась сохранить теплые отношения – жила в одном доме в Барселоне и пользовалась одним адвокатом, но признаки единства исчезли.
El Nacional пишет о слухах об измене: якобы в конце 2021 года Гвардиола начал роман с 28-летней женщиной ливанского происхождения. Их видели вместе на Майорке, в Дубае и во время клубного чемпионата мира в США.
К этому времени Кристина и Пеп уже пять лет жили раздельно: она управляла бизнесом в Барселоне, а он оставался в Англии.
