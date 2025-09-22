Винисиус Жуниор и Левандовски отсутствуют в топ-15 лучших игроков мира

22 сентября France Football объявляет результаты голосования за лучшего игрока 2025 года – Золотой мяч.

Уже известны места с 16-го по 30-е. В топ-16 не попали звезды Барселоны и Реала: Роберт Левандовски и Винисиус Жуниор.

Роберт стал 17-м, а Винисиус – 16-м. В прошлом году бразилец был главным фаворитом на получение ЗМ, но в итоге победителем стал Родри.

