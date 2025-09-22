Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Винисиус Жуниор и Левандовски отсутствуют в топ-15 лучших игроков мира
Другие новости
22 сентября 2025, 19:51 |
431
0

Винисиус Жуниор и Левандовски отсутствуют в топ-15 лучших игроков мира

Роберт занял итоговое 17-е место, бразилец оказался на 16-й строчке

22 сентября 2025, 19:51 |
431
0
Винисиус Жуниор и Левандовски отсутствуют в топ-15 лучших игроков мира
Getty Images/Global Images Ukraine. Роберт Левандовски и Винисиус Жуниор

22 сентября France Football объявляет результаты голосования за лучшего игрока 2025 года – Золотой мяч.

Уже известны места с 16-го по 30-е. В топ-16 не попали звезды Барселоны и Реала: Роберт Левандовски и Винисиус Жуниор.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Роберт стал 17-м, а Винисиус – 16-м. В прошлом году бразилец был главным фаворитом на получение ЗМ, но в итоге победителем стал Родри.

Sport.ua проведет текстовую и видеотрансляцию церемонии!

По теме:
Золотой мяч 2025. Названы места с 15-го по 11-е
ФОТО. Дембеле показал костюм, в котором посетит церемонию награждения ЗМ
ВИДЕО. Ровно 10 лет назад Левандовски оформил пента-трик за 9 минут
Роберт Левандовски Винисиус Жуниор Золотой мяч
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Тренер Александрии рассказал, как клубу удалось шокировать Динамо в УПЛ
Футбол | 22 сентября 2025, 19:24 0
Тренер Александрии рассказал, как клубу удалось шокировать Динамо в УПЛ
Тренер Александрии рассказал, как клубу удалось шокировать Динамо в УПЛ

Поединок завершился вничью 2:2

Мбаппе отказался играть со звездным футболистом Реала
Футбол | 22 сентября 2025, 05:05 1
Мбаппе отказался играть со звездным футболистом Реала
Мбаппе отказался играть со звездным футболистом Реала

Килиан предпочитает играть с Родриго, а не с Винисиусом

Шахтер настроен купить игрока сборной Украины. Президент против
Футбол | 22.09.2025, 04:27
Шахтер настроен купить игрока сборной Украины. Президент против
Шахтер настроен купить игрока сборной Украины. Президент против
Александр АЛИЕВ: «В Украине он просто умер. Я не знаю, что произошло»
Футбол | 22.09.2025, 08:44
Александр АЛИЕВ: «В Украине он просто умер. Я не знаю, что произошло»
Александр АЛИЕВ: «В Украине он просто умер. Я не знаю, что произошло»
Динамо – Александрия. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 22.09.2025, 14:32
Динамо – Александрия. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Динамо – Александрия. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Пеп ГВАРДИОЛА: «Для меня он точно лучше Лемпарда и Джеррарда»
Пеп ГВАРДИОЛА: «Для меня он точно лучше Лемпарда и Джеррарда»
22.09.2025, 03:11 1
Футбол
Ребров сказал «да». Тренер сборной согласился возглавить известный клуб
Ребров сказал «да». Тренер сборной согласился возглавить известный клуб
22.09.2025, 07:41 43
Футбол
Йожеф САБО: «Эти двое игроков Динамо как будто заканчивают с футболом»
Йожеф САБО: «Эти двое игроков Динамо как будто заканчивают с футболом»
22.09.2025, 08:17 5
Футбол
Прыжки в высоту. Магучих поделила третье место на ЧМ в дождливых условиях
Прыжки в высоту. Магучих поделила третье место на ЧМ в дождливых условиях
21.09.2025, 15:37 50
Другие виды
БЕЛЛЬЮ: «Знаете, что бы произошло, если бы Усик дрался с Майком Тайсоном?»
БЕЛЛЬЮ: «Знаете, что бы произошло, если бы Усик дрался с Майком Тайсоном?»
21.09.2025, 00:08
Бокс
ФОТО. Зинченко закатил мяч в свои ворота в матче АПЛ
ФОТО. Зинченко закатил мяч в свои ворота в матче АПЛ
20.09.2025, 18:10 21
Футбол
Энрике может покинуть Забарного и ПСЖ. У него есть клуб его мечты
Энрике может покинуть Забарного и ПСЖ. У него есть клуб его мечты
21.09.2025, 09:31 1
Футбол
Кубок Билли Джин Кинг 2025. Результаты матчей
Кубок Билли Джин Кинг 2025. Результаты матчей
21.09.2025, 17:17
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем