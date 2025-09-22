Другие новости22 сентября 2025, 19:51 |
431
0
Винисиус Жуниор и Левандовски отсутствуют в топ-15 лучших игроков мира
Роберт занял итоговое 17-е место, бразилец оказался на 16-й строчке
22 сентября 2025, 19:51 |
431
0
22 сентября France Football объявляет результаты голосования за лучшего игрока 2025 года – Золотой мяч.
Уже известны места с 16-го по 30-е. В топ-16 не попали звезды Барселоны и Реала: Роберт Левандовски и Винисиус Жуниор.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Роберт стал 17-м, а Винисиус – 16-м. В прошлом году бразилец был главным фаворитом на получение ЗМ, но в итоге победителем стал Родри.
Sport.ua проведет текстовую и видеотрансляцию церемонии!
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 22 сентября 2025, 19:24 0
Поединок завершился вничью 2:2
Футбол | 22 сентября 2025, 05:05 1
Килиан предпочитает играть с Родриго, а не с Винисиусом
Футбол | 22.09.2025, 04:27
Футбол | 22.09.2025, 08:44
Футбол | 22.09.2025, 14:32
Комментарии 0
Популярные новости
22.09.2025, 03:11 1
22.09.2025, 07:41 43
22.09.2025, 08:17 5
21.09.2025, 15:37 50
Бокс
20.09.2025, 18:10 21
21.09.2025, 09:31 1
21.09.2025, 17:17