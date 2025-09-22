ФОТО. Футболист Динамо подарил своей пассии шикарный презент

Полузащитник киевского «Динамо» Николай Шапаренко порадовал свою возлюбленную огромной корзиной нежно-розовых цветов.

Кристина Шацких показала подарок в Instagram, позировав перед зеркалом с роскошной композицией.

Романтичный жест стал символом любви и заботы, которыми Шапаренко окружает свою избранницу.

Пара уже планирует будущую свадьбу.