Другие новости22 сентября 2025, 19:33 |
1226
2
ФОТО. Футболист Динамо подарил своей пассии шикарный презент
Кристина Шацких уже успела похвастаться
22 сентября 2025, 19:33 |
1226
2
Полузащитник киевского «Динамо» Николай Шапаренко порадовал свою возлюбленную огромной корзиной нежно-розовых цветов.
Кристина Шацких показала подарок в Instagram, позировав перед зеркалом с роскошной композицией.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua
Романтичный жест стал символом любви и заботы, которыми Шапаренко окружает свою избранницу.
Пара уже планирует будущую свадьбу.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 22 сентября 2025, 19:27 0
Тренер «Реала» высказался о церемонии вручения «Золотого мяча»
Другие виды | 21 сентября 2025, 19:35 13
Украина таки не осталась без наград легкоатлетического чемпионата мира
Футбол | 22.09.2025, 00:02
Футбол | 22.09.2025, 07:08
Футбол | 22.09.2025, 13:31
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
це все *уйня...де гра? де результат?
Як сказав би Кварцяний - вона з нього всі сили висм... забрала...
Популярные новости
21.09.2025, 08:56 2
21.09.2025, 15:41 18
22.09.2025, 08:44 18
21.09.2025, 07:35 2
22.09.2025, 07:41 43
20.09.2025, 21:02 23
20.09.2025, 18:10 21
22.09.2025, 04:27