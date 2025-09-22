Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Футболист Динамо подарил своей пассии шикарный презент
Другие новости
22 сентября 2025, 19:33 |
1226
2

ФОТО. Футболист Динамо подарил своей пассии шикарный презент

Кристина Шацких уже успела похвастаться

22 сентября 2025, 19:33 |
1226
2
ФОТО. Футболист Динамо подарил своей пассии шикарный презент
Instagram. Кристина Шацких

Полузащитник киевского «Динамо» Николай Шапаренко порадовал свою возлюбленную огромной корзиной нежно-розовых цветов.

Кристина Шацких показала подарок в Instagram, позировав перед зеркалом с роскошной композицией.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua

Романтичный жест стал символом любви и заботы, которыми Шапаренко окружает свою избранницу.

Пара уже планирует будущую свадьбу.

По теме:
ФОТО. Жена звезды мирового футбола засветила роскошную грудь. Огонь
ФОТО. Жена Забарного впечатлила фанов ПСЖ перед матчем с Марселем
ФОТО. Последние снимки Судаковой устроили настоящий фурор в соцсетях
фото lifestyle Кристина Шацких Николай Шапаренко
Максим Лапченко Источник: Instagram
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Хаби АЛОНСО: «Посмотрим, что произойдет. Мне не нужно голосовать»
Футбол | 22 сентября 2025, 19:27 0
Хаби АЛОНСО: «Посмотрим, что произойдет. Мне не нужно голосовать»
Хаби АЛОНСО: «Посмотрим, что произойдет. Мне не нужно голосовать»

Тренер «Реала» высказался о церемонии вручения «Золотого мяча»

Дождевая медаль Магучих и падение 42-летнего рекорда. Как прошел 9 день ЧМ
Другие виды | 21 сентября 2025, 19:35 13
Дождевая медаль Магучих и падение 42-летнего рекорда. Как прошел 9 день ЧМ
Дождевая медаль Магучих и падение 42-летнего рекорда. Как прошел 9 день ЧМ

Украина таки не осталась без наград легкоатлетического чемпионата мира

ГАСПЕРИНИ: «Довбик должен был уйти этим летом. Знаете, что его ждет?»
Футбол | 22.09.2025, 00:02
ГАСПЕРИНИ: «Довбик должен был уйти этим летом. Знаете, что его ждет?»
ГАСПЕРИНИ: «Довбик должен был уйти этим летом. Знаете, что его ждет?»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Не хочется смотреть на то, как они играют»
Футбол | 22.09.2025, 07:08
Мирон МАРКЕВИЧ: «Не хочется смотреть на то, как они играют»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Не хочется смотреть на то, как они играют»
Артем Довбик в Роме: пока что без просвета
Футбол | 22.09.2025, 13:31
Артем Довбик в Роме: пока что без просвета
Артем Довбик в Роме: пока что без просвета
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
MrStepanovM .
це все *уйня...де гра? де результат? 
Ответить
+6
vbrjkf
Як сказав би Кварцяний - вона з нього всі сили висм... забрала...    
Ответить
+2
Популярные новости
Боксер-чемпион: «Откуда взялся этот украинец? Он лучше Леннокса Льюиса»
Боксер-чемпион: «Откуда взялся этот украинец? Он лучше Леннокса Льюиса»
21.09.2025, 08:56 2
Бокс
Кубок Билли Джин Кинг. Определены чемпионки мира по теннису 2025 года
Кубок Билли Джин Кинг. Определены чемпионки мира по теннису 2025 года
21.09.2025, 15:41 18
Теннис
Александр АЛИЕВ: «В Украине он просто умер. Я не знаю, что произошло»
Александр АЛИЕВ: «В Украине он просто умер. Я не знаю, что произошло»
22.09.2025, 08:44 18
Футбол
Теренс Кроуфорд назвал боксера, с которым категорически против драться
Теренс Кроуфорд назвал боксера, с которым категорически против драться
21.09.2025, 07:35 2
Бокс
Ребров сказал «да». Тренер сборной согласился возглавить известный клуб
Ребров сказал «да». Тренер сборной согласился возглавить известный клуб
22.09.2025, 07:41 43
Футбол
ВИДЕО. В первом матче с Моуриньо. Судаков забил дебютный гол за Бенфику
ВИДЕО. В первом матче с Моуриньо. Судаков забил дебютный гол за Бенфику
20.09.2025, 21:02 23
Футбол
ФОТО. Зинченко закатил мяч в свои ворота в матче АПЛ
ФОТО. Зинченко закатил мяч в свои ворота в матче АПЛ
20.09.2025, 18:10 21
Футбол
Шахтер настроен купить игрока сборной Украины. Президент против
Шахтер настроен купить игрока сборной Украины. Президент против
22.09.2025, 04:27
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем