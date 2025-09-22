Другие новости22 сентября 2025, 18:37 |
ФОТО. Жена Забарного впечатлила фанов ПСЖ перед матчем с Марселем
Ангелина Забарная живет матчами ПСЖ
22 сентября 2025, 18:37 |
Ангелина Забарная, жена защитника ПСЖ и сборной Украины Ильи Забарного, покоряет своей красотой и стилем.
После переезда в Париж она быстро привыкла к новой жизни и стала главной поддержкой мужа на новом этапе карьеры.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua
Накануне матча с «Марселем» Ангелина эффектно поддержала парижан, появившись в олимпийке парижского клуба.
История любви пары началась еще за школьной партой: в 2022 году Илья сделал предложение, а уже через год они поженились.
