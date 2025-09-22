Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
ФОТО. Жена Забарного впечатлила фанов ПСЖ перед матчем с Марселем

Ангелина Забарная живет матчами ПСЖ

ФОТО. Жена Забарного впечатлила фанов ПСЖ перед матчем с Марселем
Instagram. Ангелина Забарная

Ангелина Забарная, жена защитника ПСЖ и сборной Украины Ильи Забарного, покоряет своей красотой и стилем.

После переезда в Париж она быстро привыкла к новой жизни и стала главной поддержкой мужа на новом этапе карьеры.

Накануне матча с «Марселем» Ангелина эффектно поддержала парижан, появившись в олимпийке парижского клуба.

История любви пары началась еще за школьной партой: в 2022 году Илья сделал предложение, а уже через год они поженились.

По теме:
ФОТО. Последние снимки Судаковой устроили настоящий фурор в соцсетях
ФОТО. Девушка экс-футболиста Шахтера оголилась и сорвала куш
Неожиданностей не будет. В сеть слили имя обладателя Золотого мяча 2025
фото lifestyle Ангелина Забарная Илья Забарный ПСЖ сборная Украины по футболу девушки Лига 1 (Франция) чемпионат Франции по футболу
Максим Лапченко Источник: Instagram
