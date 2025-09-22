ФОТО. Жена Забарного впечатлила фанов ПСЖ перед матчем с Марселем

Ангелина Забарная, жена защитника ПСЖ и сборной Украины Ильи Забарного, покоряет своей красотой и стилем.

После переезда в Париж она быстро привыкла к новой жизни и стала главной поддержкой мужа на новом этапе карьеры.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua

Накануне матча с «Марселем» Ангелина эффектно поддержала парижан, появившись в олимпийке парижского клуба.

История любви пары началась еще за школьной партой: в 2022 году Илья сделал предложение, а уже через год они поженились.