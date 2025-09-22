ВИДЕО. Пихаленок реализовал пенальти и вывел Динамо вперед

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
22 сентября 2025, 16:55 | Обновлено 22 сентября 2025, 17:13
Защитник «Александрии» Беиратче нарушил правила в штрафной собственной команды

ФК Динамо Киев. Александр Пихаленок

В понедельник, 22 сентября, проходит матч шестого тура Украинской Премьер-лиги 2025/26, в котором встретились киевское «Динамо» и «Александрия».

Команды играют на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского. Встреча начнется в 15:30 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 63-й минуте полузащитник киевской команды Александр Пихаленок хладнокровно реализовал пенальти после того, как защитник «Александрии» Беиратче нарушил правила в штрафной «Александрии».

ГОЛ, 2:1! Пихаленок, 63 мин

По теме:
Туран и Скрипник назвали составы команд на матч Шахтер – Заря в УПЛ
КОВАЛЕЦ: «В схожих ситуациях в ворота соперников не назначают пенальти»
Воспитанник Шахтера: «Этот период хочется забыть. Контракт разорвали...»
Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
