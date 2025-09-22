ВИДЕО. Пихаленок реализовал пенальти и вывел Динамо вперед

В понедельник, 22 сентября, проходит матч шестого тура Украинской Премьер-лиги 2025/26, в котором встретились киевское «Динамо» и «Александрия».

Команды играют на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского. Встреча начнется в 15:30 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 63-й минуте полузащитник киевской команды Александр Пихаленок хладнокровно реализовал пенальти после того, как защитник «Александрии» Беиратче нарушил правила в штрафной «Александрии».

ГОЛ, 2:1! Пихаленок, 63 мин