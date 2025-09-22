ВИДЕО. Булеца шокировал Динамо на первой минуте. Александрия вышла вперед

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
22 сентября 2025, 15:35 | Обновлено 22 сентября 2025, 15:44
ФК Александрия. Сергей Булеца

В понедельник, 22 сентября, проходит матч шестого тура Украинской Премьер-лиги 2025/26, в котором встретились киевское «Динамо» и «Александрия».

Команды играют на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского. Встреча начнется в 15:30 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На первой минуте поединка «Александрия» шокировала соперника и открыла счет – полузащитник Сергей Булеца удачно сыграл в атаке и расстрелял голкипера киевского клуба. 1:0 для «горожан».

ГОЛ, 0:1! Булеца, 1 мин

чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Динамо Киев Александрия Динамо - Александрия Сергей Булеца
Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
