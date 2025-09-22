ВИДЕО. Булеца шокировал Динамо на первой минуте. Александрия вышла вперед
Полузащитник гостей удачно сыграл в атаке и расстрелял голкипера киевского клуба
В понедельник, 22 сентября, проходит матч шестого тура Украинской Премьер-лиги 2025/26, в котором встретились киевское «Динамо» и «Александрия».
Команды играют на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского. Встреча начнется в 15:30 по киевскому времени.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
На первой минуте поединка «Александрия» шокировала соперника и открыла счет – полузащитник Сергей Булеца удачно сыграл в атаке и расстрелял голкипера киевского клуба. 1:0 для «горожан».
ГОЛ, 0:1! Булеца, 1 мин
