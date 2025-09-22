Коуч ЛНЗ: «Рух не создал ни одного голевого момента»

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
22 сентября 2025, 15:39 | Обновлено 22 сентября 2025, 15:43
Виталий Пономарев оценил победу над львовянами

ФК ЛНЗ.

Интерес к поединку 6 тура УПЛ ЛНЗ – «Рух» подогревало то, что черкасчан возглавляет бывший главный тренер львовян Виталий Пономарев, с которым перешла и группа его воспитанников.

Главный тренер ЛНЗ Виталий Пономарев эксклюзивно для Sport.ua рассказал, что помогло хозяевам вчера одержать верх – 1:0.

«Удовлетворен действиями своих подопечных, которые не позволили создать гостям какие-то угрозы у своих ворот. Это объяснимо тем, что хозяева были готовы к тому, как будут действовать львовяне.

Чем остался недоволен, так это реализацией. К сожалению, уже не в первый раз. Были качественные действия в переходной фазе, срабатывали домашние заготовки, а вот с завершающими ударами снова возникли проблемы. Ведь могли гораздо раньше снять с повестки дня вопрос о победителе».

Сейчас футболисты ЛНЗ занимают шестое место, набрав десять очков.

Ранее главный тренер ЛНЗ Виталий Пономарев прокомментировал минимальную победу над «Рухом» в матче 6 тура УПЛ.

