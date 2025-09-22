Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Голкипер Кривбасса: «Это безумие. Он сказал, что не хочет нас видеть»
Украина. Премьер лига
22 сентября 2025, 15:02 | Обновлено 22 сентября 2025, 15:04
Голкипер Кривбасса: «Это безумие. Он сказал, что не хочет нас видеть»

Александр Кемкин рассказал о матче УПЛ против «Эпицентра»

Голкипер Кривбасса: «Это безумие. Он сказал, что не хочет нас видеть»
ФК Кривбасс. Александр Кемкин

Голкипер криворожского Кривбасса Александр Кемкин поделился эмоциями после матча 6 тура УПЛ, где его команда в сумасшедшем стиле победила Эпицентр (4:5)

– Это безумие какое-то для болельщиков. Думаю, это очень интересный матч. Но для меня это не очень хорошо, потому что я не люблю пропускать так много мячей. Нужно работать над обороной, своей работой – это моя зона ответственности. Будем с каждым матчем становиться лучше.

– На последних минутах при счете 4:5 ты реально выручил команду. Какие эмоции были в тот момент?

– Это топ-эмоции, потому что ради этих эмоций я играю в футбол. Я хочу приносить результат команде, хочу делать разницу на футбольном поле. Так что сейчас это удалось сделать.

– После кубкового матча было непросто всей команде. Можно сказать, что реабилитировались?

– Мы в Чернигове провели очень тяжелый матч. Все ребята пытались выиграть, отдавали все на поле. Но сегодня мы, я считаю, проделали работу над ошибками. В Чернигове мы не забили слишком много мячей и сегодня это исправили.

– Что сказал Патрик в раздевалке после игры?

– Похвалил нас, дал 2 выходных и сказал, что эти 2 дня он не хочет никого видеть, – сказал Кемкин.

На нашем сайте доступен обзор матча Эпицентр – Кривбасс, где команды устроили настоящее бешенство, забив 9 мячей.

Наконец-то дождались. Карпаты переиграли Оболонь
Коуч ЛНЗ: «Рух не создал ни одного голевого момента»
ФОТО. Сила в стае. Как выглядит волк – талисман житомирского Полесья
