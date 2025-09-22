Антоненко и Лупашко назвали составы на матч Оболонь – Карпаты в УПЛ
Команды играют матч 6 тура УПЛ
В понедельник, 22 сентября, состоится матч шестого тура Украинской Премьер-лиги 2025/26, в котором киевская «Оболонь» сыграет против львовских «Карпат»
Александр Антоненко и Владислав Лупашко определились со стартовым составом своих команд на предстоящий поединок. К старту львов возвращается юный голкипер Назар Домчак.
Подопечные Александра Антоненко имеют в своем активе 8 зачетных пунктов и занимают 8 строчку турнирной таблицы после 5 туров. Карпаты находятся на 12 месте турнирной таблицы чемпионата, набрав всего 4 балла после 5 сыгранных матчей.
