Источник: Динамо может так и не сыграть в Лиге конференций. Что случилось?

УЕФА может исключить сборную Израиля из отбора к чемпионату мира 2026 года, а «Маккаби Тель-Авив» – из основного этапа Лиги Европы.

Спортивный юрист Илья Скоропашкин рассказал, что в случае дисквалификации из ЛЕ, место «Маккаби Тель-Авив» может занять «Динамо», которое уступило израильтянам в плей-офф квалификации второго по значимости еврокубка.

«Бан Израиля вероятен при условии, если значительное количество федераций письменно откажется от матчей с израильскими командами. Тогда УЕФА будет иметь прецедентную основу для такого бана. Сейчас это скорее политическая кампания, чем действующая правовая процедура.

Когда команда дисквалифицируется, образуется пробел в турнирной сетке. Регламенты и практика УЕФА демонстрируют последовательную модель заполнения этого пробела с целью целостности соревнований.

Вспомним Лигу чемпионов 2013/14. Харьковский Металлист был дисквалифицирован уже после того, как в третьем квалификационном раунде победил греческий ПАОК. УЕФА принял решение восстановить в турнире именно ПАОК, который и сыграл в раунде плей-офф против Шальке».

То есть, в случае гипотетической дисквалификации клуба из Тель-Авива существует вероятность того, что и Динамо может играть в ЛЕ вместо Маккаби. Прецеденты подобные претенденты уже были», – отметил юрист.