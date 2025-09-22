Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Источник: Динамо может так и не сыграть в Лиге конференций. Что случилось?
Лига конференций
22 сентября 2025, 23:32 |
2129
5

Источник: Динамо может так и не сыграть в Лиге конференций. Что случилось?

Из еврокубков могут дисквалифицировать «Маккаби», их могут заменить киевляне

22 сентября 2025, 23:32 |
2129
5
Источник: Динамо может так и не сыграть в Лиге конференций. Что случилось?
ФК Динамо

УЕФА может исключить сборную Израиля из отбора к чемпионату мира 2026 года, а «Маккаби Тель-Авив» – из основного этапа Лиги Европы.

Спортивный юрист Илья Скоропашкин рассказал, что в случае дисквалификации из ЛЕ, место «Маккаби Тель-Авив» может занять «Динамо», которое уступило израильтянам в плей-офф квалификации второго по значимости еврокубка.

«Бан Израиля вероятен при условии, если значительное количество федераций письменно откажется от матчей с израильскими командами. Тогда УЕФА будет иметь прецедентную основу для такого бана. Сейчас это скорее политическая кампания, чем действующая правовая процедура.

Когда команда дисквалифицируется, образуется пробел в турнирной сетке. Регламенты и практика УЕФА демонстрируют последовательную модель заполнения этого пробела с целью целостности соревнований.

Вспомним Лигу чемпионов 2013/14. Харьковский Металлист был дисквалифицирован уже после того, как в третьем квалификационном раунде победил греческий ПАОК. УЕФА принял решение восстановить в турнире именно ПАОК, который и сыграл в раунде плей-офф против Шальке».

То есть, в случае гипотетической дисквалификации клуба из Тель-Авива существует вероятность того, что и Динамо может играть в ЛЕ вместо Маккаби. Прецеденты подобные претенденты уже были», – отметил юрист.

По теме:
Турнирная таблица УПЛ. Три команды – на вершине: Динамо, Шахтер и Колос
ФОТО. Реакция Шовковского после того, как Александрия забила Динамо на 86-й
Булеца объяснил эмоции после гола в ворота Динамо: «Старался показать себя»
дисквалификация Лига Европы сборная Израиля по футболу Маккаби Тель-Авив санкции ЧМ-2026 по футболу Илья Скоропашкин Динамо Киев Лига конференций
Дмитрий Олейник Источник: BLIK
Оцените материал
(21)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Мбаппе отказался играть со звездным футболистом Реала
Футбол | 22 сентября 2025, 05:05 1
Мбаппе отказался играть со звездным футболистом Реала
Мбаппе отказался играть со звездным футболистом Реала

Килиан предпочитает играть с Родриго, а не с Винисиусом

Мирон МАРКЕВИЧ: «Не хочется смотреть на то, как они играют»
Футбол | 22 сентября 2025, 07:08 0
Мирон МАРКЕВИЧ: «Не хочется смотреть на то, как они играют»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Не хочется смотреть на то, как они играют»

Известный тренер – о матчах украинцев в еврокубках

Все решилось в концовке. Шахтер вырвал победу у Зари
Футбол | 22.09.2025, 19:55
Все решилось в концовке. Шахтер вырвал победу у Зари
Все решилось в концовке. Шахтер вырвал победу у Зари
Йожеф САБО: «Эти двое игроков Динамо как будто заканчивают с футболом»
Футбол | 22.09.2025, 08:17
Йожеф САБО: «Эти двое игроков Динамо как будто заканчивают с футболом»
Йожеф САБО: «Эти двое игроков Динамо как будто заканчивают с футболом»
Бонмати – обладательница женского ЗМ-2025. Список всех победительниц
Футбол | 22.09.2025, 23:41
Бонмати – обладательница женского ЗМ-2025. Список всех победительниц
Бонмати – обладательница женского ЗМ-2025. Список всех победительниц
Комментарии 5
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Spaceman
Немає сенсу, Динамо з Шовковським все одно всериться... 
Ответить
+5
Istm
Без урахування політичних факторів, лише щодо турнірів Там і в ЛК шанси
на якийсь позитив невеликі, в ЛЄ взагалі примарні. Гляньте на суперників
Маккабі. 
ПАОК, Динамо Загреб, Міттьюланд, Астон Вілла, Ліон, Штутгарт, Фрайбург,
Болонья. З ким Динамо у поточному стані бодай спроможне нічию зробити?
Та хоча б гол забити.
Ответить
+3
Денис Брегін
Не чіпайте Ізраїль,підараси-ліваки.
Ответить
+2
Burevestnik
якщо що то чи мають право ДК відмовитись від ЛЄ ради гри в ЛК???
Ответить
+1
Весняна Сова
Навіщо нам ті Еврокубки. Давайте зосередимося на Премьер Лізі. Кроти на п'ята наступають!
Ответить
-1
Популярные новости
ФРОЧ: «Кличко полтора года просидел на диване и все равно его уложил»
ФРОЧ: «Кличко полтора года просидел на диване и все равно его уложил»
22.09.2025, 04:45
Бокс
Известна вторая пара 1/4 финала ЧМ по волейболу. Кто сыграет с чемпионами?
Известна вторая пара 1/4 финала ЧМ по волейболу. Кто сыграет с чемпионами?
21.09.2025, 17:43
Волейбол
БЕЛЛЬЮ: «Знаете, что бы произошло, если бы Усик дрался с Майком Тайсоном?»
БЕЛЛЬЮ: «Знаете, что бы произошло, если бы Усик дрался с Майком Тайсоном?»
21.09.2025, 00:08 1
Бокс
Дождевая медаль Магучих и падение 42-летнего рекорда. Как прошел 9 день ЧМ
Дождевая медаль Магучих и падение 42-летнего рекорда. Как прошел 9 день ЧМ
21.09.2025, 19:35 13
Другие виды
Это уже не случайность. Динамо упустило победу над Александрией
Это уже не случайность. Динамо упустило победу над Александрией
22.09.2025, 17:29 122
Футбол
Ребров сказал «да». Тренер сборной согласился возглавить известный клуб
Ребров сказал «да». Тренер сборной согласился возглавить известный клуб
22.09.2025, 07:41 46
Футбол
ФОТО. Судаков удивил заявлением после дебютного гола за Бенфику
ФОТО. Судаков удивил заявлением после дебютного гола за Бенфику
21.09.2025, 08:03 4
Футбол
Шахтер настроен купить игрока сборной Украины. Президент против
Шахтер настроен купить игрока сборной Украины. Президент против
22.09.2025, 04:27 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем