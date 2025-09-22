Источник: Динамо может так и не сыграть в Лиге конференций. Что случилось?
Из еврокубков могут дисквалифицировать «Маккаби», их могут заменить киевляне
УЕФА может исключить сборную Израиля из отбора к чемпионату мира 2026 года, а «Маккаби Тель-Авив» – из основного этапа Лиги Европы.
Спортивный юрист Илья Скоропашкин рассказал, что в случае дисквалификации из ЛЕ, место «Маккаби Тель-Авив» может занять «Динамо», которое уступило израильтянам в плей-офф квалификации второго по значимости еврокубка.
«Бан Израиля вероятен при условии, если значительное количество федераций письменно откажется от матчей с израильскими командами. Тогда УЕФА будет иметь прецедентную основу для такого бана. Сейчас это скорее политическая кампания, чем действующая правовая процедура.
Когда команда дисквалифицируется, образуется пробел в турнирной сетке. Регламенты и практика УЕФА демонстрируют последовательную модель заполнения этого пробела с целью целостности соревнований.
Вспомним Лигу чемпионов 2013/14. Харьковский Металлист был дисквалифицирован уже после того, как в третьем квалификационном раунде победил греческий ПАОК. УЕФА принял решение восстановить в турнире именно ПАОК, который и сыграл в раунде плей-офф против Шальке».
То есть, в случае гипотетической дисквалификации клуба из Тель-Авива существует вероятность того, что и Динамо может играть в ЛЕ вместо Маккаби. Прецеденты подобные претенденты уже были», – отметил юрист.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Килиан предпочитает играть с Родриго, а не с Винисиусом
Известный тренер – о матчах украинцев в еврокубках
на якийсь позитив невеликі, в ЛЄ взагалі примарні. Гляньте на суперників
Маккабі.
ПАОК, Динамо Загреб, Міттьюланд, Астон Вілла, Ліон, Штутгарт, Фрайбург,
Болонья. З ким Динамо у поточному стані бодай спроможне нічию зробити?
Та хоча б гол забити.