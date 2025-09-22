Глейкер МЕНДОСА: «Эта команда создана для великих свершений»

В матче шестого тура УПЛ «Кривбасс» на выезде сыграл с «Эпицентром». Поединок завершился победой криворожского клуба со счетом 5:4. Результат противостояния прокомментировал полузащитник «Кривбасса» Глейкер Мендоса.

– Глейкер, поздравляем с этим успехом. Какой получилась игра?

– На самом деле я очень рад победе, ведь это был выездной матч, и мы смогли получить лучший результат. Слава Богу, никто из моих товарищей по команде не получил травм. И, конечно, я очень рад, что смог забить голы. Тем не менее, матч был сложным, но мы смогли создать преимущество еще в начале, и, думаю, это стало решающим.

– Это был безумный матч со множеством голов. Для тебя лучше побеждать 1:0, например или 5:4?

– На самом деле трудно сказать. Матч был очень сложен – соперник постоянно атаковал, как и мы в принципе. Но главное, что мы выиграли на выезде. И неважно, 1:0, 3:2, 4:3 или 5:4 – главное, что мы выиграли и получили хороший результат в гостях.

– Ты забил два гола. Что это значит для тебя?

– На самом деле это результат ежедневного труда. Команда, мои партнеры, тренерский штаб – все меня поддерживают. И это приносит удовольствие – забивать голы, побеждать. Я верю, что мы способны на большее – эта команда создана для великих свершений, и я уверен, что с Божьей помощью мы этого добьемся.

– Какие эмоции царят в раздевалке после такого матча?

– Все очень рады. Это был по-настоящему безумный матч, но мы счастливы, потому что сделали все правильно и смогли получить лучший результат на выезде.

– Кому ты посвящаешь свои голы и победу?

– Прежде всего – Богу. Эти голы для Него. Также моей семье, моей жене, которая всегда меня поддерживает, и всем, кто рядом – друзьям, лучшим товарищам, всем нашим фанам.