Спортивный директор Ромы объяснил, почему Довбик не играет в основе
Массара считает, что тренер лучше знает, где и когда использовать игроков
Спортивный директор итальянской «Ромы» Фредерик Массара высказался об украинском нападающем «Ромы» Артеме Довбике.
«Эван Фергюсон и Артем Довбик – игроки с похожими характеристиками, они всегда присутствуют в штрафной площади. Эти два игрока прогрессируют, Гасперини знает, где и когда их лучше всего использовать», – сказал Массара.
28-летний нападающий «Ромы» Артем Довбик мог сменить клубную прописку – украинца хотел подписать клуб, который семь раз побеждал в Лиге чемпионов. Главным фаворитом на подписание украинца был «Милан» – рассматривались различные варианты перехода, но сделка так и не состоялась.
