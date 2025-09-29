Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Спортивный директор Ромы объяснил, почему Довбик не играет в основе
Италия
29 сентября 2025, 00:59 |
Спортивный директор Ромы объяснил, почему Довбик не играет в основе

Массара считает, что тренер лучше знает, где и когда использовать игроков

Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Спортивный директор итальянской «Ромы» Фредерик Массара высказался об украинском нападающем «Ромы» Артеме Довбике.

«Эван Фергюсон и Артем Довбик – игроки с похожими характеристиками, они всегда присутствуют в штрафной площади. Эти два игрока прогрессируют, Гасперини знает, где и когда их лучше всего использовать», – сказал Массара.

28-летний нападающий «Ромы» Артем Довбик мог сменить клубную прописку – украинца хотел подписать клуб, который семь раз побеждал в Лиге чемпионов. Главным фаворитом на подписание украинца был «Милан» – рассматривались различные варианты перехода, но сделка так и не состоялась.

Артем Довбик
Источник: Tuttomercatoweb
