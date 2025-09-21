Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Франция
Соболь на поле не вышел. Страсбург одолел Париж

В чемпионате Франции было сыграно 3 матча

Соболь на поле не вышел. Страсбург одолел Париж
Getty Images/Global Images Ukraine. Страсбург

В воскресенье, 21 сентября, состоялось 3 матча четвертого тура Лиги 1.

  • «Страсбург» в гостях со счетом 3:2 добыл победу над «Парижем». Украинский защитник гостей Эдуард Соболь на поле не появился.
  • «Осер» вдесятером одолел «Тулузу».
  • «Гавр» и «Лорьян» сыграли вничью со счетом – 1:1.

Турнирная таблица:

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 ПСЖ 4 4 0 0 10 - 3 22.09.25 21:00 Марсель - ПСЖ14.09.25 ПСЖ 2:0 Ланс30.08.25 Тулуза 3:6 ПСЖ22.08.25 ПСЖ 1:0 Анже17.08.25 Нант 0:1 ПСЖ 12
2 Монако 5 4 0 1 13 - 7 27.09.25 18:00 Лорьян - Монако21.09.25 Монако 5:2 Мец13.09.25 Осер 1:2 Монако31.08.25 Монако 3:2 Страсбург24.08.25 Лилль 1:0 Монако16.08.25 Монако 3:1 Гавр 12
3 Лион 5 4 0 1 7 - 3 28.09.25 18:15 Лилль - Лион19.09.25 Лион 1:0 Анже14.09.25 Ренн 3:1 Лион31.08.25 Лион 1:0 Марсель23.08.25 Лион 3:0 Мец16.08.25 Ланс 0:1 Лион 12
4 Страсбург 5 4 0 1 8 - 5 26.09.25 21:45 Страсбург - Марсель21.09.25 ФК Париж 2:3 Страсбург14.09.25 Страсбург 1:0 Гавр31.08.25 Монако 3:2 Страсбург24.08.25 Страсбург 1:0 Нант17.08.25 Мец 0:1 Страсбург 12
5 Лилль 5 3 1 1 13 - 8 28.09.25 18:15 Лилль - Лион20.09.25 Ланс 3:0 Лилль14.09.25 Лилль 2:1 Тулуза30.08.25 Лорьян 1:7 Лилль24.08.25 Лилль 1:0 Монако17.08.25 Брест 3:3 Лилль 10
6 Ланс 5 3 0 2 8 - 5 28.09.25 21:45 Ренн - Ланс20.09.25 Ланс 3:0 Лилль14.09.25 ПСЖ 2:0 Ланс29.08.25 Ланс 3:1 Брест24.08.25 Гавр 1:2 Ланс16.08.25 Ланс 0:1 Лион 9
7 Ренн 5 2 2 1 7 - 8 28.09.25 21:45 Ренн - Ланс20.09.25 Нант 2:2 Ренн14.09.25 Ренн 3:1 Лион31.08.25 Анже 1:1 Ренн24.08.25 Лорьян 4:0 Ренн15.08.25 Ренн 1:0 Марсель 8
8 Марсель 4 2 0 2 9 - 4 22.09.25 21:00 Марсель - ПСЖ12.09.25 Марсель 4:0 Лорьян31.08.25 Лион 1:0 Марсель23.08.25 Марсель 5:2 ФК Париж15.08.25 Ренн 1:0 Марсель 6
9 Тулуза 5 2 0 3 7 - 9 27.09.25 20:00 Тулуза - Нант21.09.25 Осер 1:0 Тулуза14.09.25 Лилль 2:1 Тулуза30.08.25 Тулуза 3:6 ПСЖ24.08.25 Тулуза 2:0 Брест16.08.25 Ницца 0:1 Тулуза 6
10 Осер 5 2 0 3 4 - 6 27.09.25 22:05 ПСЖ - Осер21.09.25 Осер 1:0 Тулуза13.09.25 Осер 1:2 Монако30.08.25 Нант 1:0 Осер23.08.25 Ницца 3:1 Осер17.08.25 Осер 1:0 Лорьян 6
11 ФК Париж 5 2 0 3 9 - 12 28.09.25 16:00 Ницца - ФК Париж21.09.25 ФК Париж 2:3 Страсбург14.09.25 Брест 1:2 ФК Париж31.08.25 ФК Париж 3:2 Мец23.08.25 Марсель 5:2 ФК Париж17.08.25 Анже 1:0 ФК Париж 6
12 Ницца 5 2 0 3 6 - 9 28.09.25 16:00 Ницца - ФК Париж20.09.25 Брест 4:1 Ницца13.09.25 Ницца 1:0 Нант31.08.25 Гавр 3:1 Ницца23.08.25 Ницца 3:1 Осер16.08.25 Ницца 0:1 Тулуза 6
13 Анже 5 1 2 2 3 - 4 28.09.25 18:15 Анже - Брест19.09.25 Лион 1:0 Анже14.09.25 Мец 1:1 Анже31.08.25 Анже 1:1 Ренн22.08.25 ПСЖ 1:0 Анже17.08.25 Анже 1:0 ФК Париж 5
14 Брест 5 1 1 3 9 - 11 28.09.25 18:15 Анже - Брест20.09.25 Брест 4:1 Ницца14.09.25 Брест 1:2 ФК Париж29.08.25 Ланс 3:1 Брест24.08.25 Тулуза 2:0 Брест17.08.25 Брест 3:3 Лилль 4
15 Гавр 5 1 1 3 6 - 8 28.09.25 18:15 Мец - Гавр21.09.25 Гавр 1:1 Лорьян14.09.25 Страсбург 1:0 Гавр31.08.25 Гавр 3:1 Ницца24.08.25 Гавр 1:2 Ланс16.08.25 Монако 3:1 Гавр 4
16 Нант 5 1 1 3 3 - 5 27.09.25 20:00 Тулуза - Нант20.09.25 Нант 2:2 Ренн13.09.25 Ницца 1:0 Нант30.08.25 Нант 1:0 Осер24.08.25 Страсбург 1:0 Нант17.08.25 Нант 0:1 ПСЖ 4
17 Лорьян 5 1 1 3 6 - 13 27.09.25 18:00 Лорьян - Монако21.09.25 Гавр 1:1 Лорьян12.09.25 Марсель 4:0 Лорьян30.08.25 Лорьян 1:7 Лилль24.08.25 Лорьян 4:0 Ренн17.08.25 Осер 1:0 Лорьян 4
18 Мец 5 0 1 4 5 - 13 28.09.25 18:15 Мец - Гавр21.09.25 Монако 5:2 Мец14.09.25 Мец 1:1 Анже31.08.25 ФК Париж 3:2 Мец23.08.25 Лион 3:0 Мец17.08.25 Мец 0:1 Страсбург 1
Полная таблица

Чемпионат Франции по футболу. 4-й тур

Париж – Страсбург – 2:3

Голы: Дико, 81, Гори, 90+4 – Паэз, 27, Дуэ, 78, Эмегха, 87

Видеообзор матча:

Осер – Тулуза – 1:0

Гол: Намасо, 45+2

Видеообзор матча:

Гавр – Лорьян – 1:1

Голы: Сумаре, 47 – Тосин, 21

Видеообзор матча:

Даниил Кирияка
