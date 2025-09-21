Франция21 сентября 2025, 22:37 |
65
0
Соболь на поле не вышел. Страсбург одолел Париж
В чемпионате Франции было сыграно 3 матча
21 сентября 2025, 22:37 |
65
0
В воскресенье, 21 сентября, состоялось 3 матча четвертого тура Лиги 1.
- «Страсбург» в гостях со счетом 3:2 добыл победу над «Парижем». Украинский защитник гостей Эдуард Соболь на поле не появился.
- «Осер» вдесятером одолел «Тулузу».
- «Гавр» и «Лорьян» сыграли вничью со счетом – 1:1.
Турнирная таблица:
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|ПСЖ
|4
|4
|0
|0
|10 - 3
|22.09.25 21:00 Марсель - ПСЖ14.09.25 ПСЖ 2:0 Ланс30.08.25 Тулуза 3:6 ПСЖ22.08.25 ПСЖ 1:0 Анже17.08.25 Нант 0:1 ПСЖ
|12
|2
|Монако
|5
|4
|0
|1
|13 - 7
|27.09.25 18:00 Лорьян - Монако21.09.25 Монако 5:2 Мец13.09.25 Осер 1:2 Монако31.08.25 Монако 3:2 Страсбург24.08.25 Лилль 1:0 Монако16.08.25 Монако 3:1 Гавр
|12
|3
|Лион
|5
|4
|0
|1
|7 - 3
|28.09.25 18:15 Лилль - Лион19.09.25 Лион 1:0 Анже14.09.25 Ренн 3:1 Лион31.08.25 Лион 1:0 Марсель23.08.25 Лион 3:0 Мец16.08.25 Ланс 0:1 Лион
|12
|4
|Страсбург
|5
|4
|0
|1
|8 - 5
|26.09.25 21:45 Страсбург - Марсель21.09.25 ФК Париж 2:3 Страсбург14.09.25 Страсбург 1:0 Гавр31.08.25 Монако 3:2 Страсбург24.08.25 Страсбург 1:0 Нант17.08.25 Мец 0:1 Страсбург
|12
|5
|Лилль
|5
|3
|1
|1
|13 - 8
|28.09.25 18:15 Лилль - Лион20.09.25 Ланс 3:0 Лилль14.09.25 Лилль 2:1 Тулуза30.08.25 Лорьян 1:7 Лилль24.08.25 Лилль 1:0 Монако17.08.25 Брест 3:3 Лилль
|10
|6
|Ланс
|5
|3
|0
|2
|8 - 5
|28.09.25 21:45 Ренн - Ланс20.09.25 Ланс 3:0 Лилль14.09.25 ПСЖ 2:0 Ланс29.08.25 Ланс 3:1 Брест24.08.25 Гавр 1:2 Ланс16.08.25 Ланс 0:1 Лион
|9
|7
|Ренн
|5
|2
|2
|1
|7 - 8
|28.09.25 21:45 Ренн - Ланс20.09.25 Нант 2:2 Ренн14.09.25 Ренн 3:1 Лион31.08.25 Анже 1:1 Ренн24.08.25 Лорьян 4:0 Ренн15.08.25 Ренн 1:0 Марсель
|8
|8
|Марсель
|4
|2
|0
|2
|9 - 4
|22.09.25 21:00 Марсель - ПСЖ12.09.25 Марсель 4:0 Лорьян31.08.25 Лион 1:0 Марсель23.08.25 Марсель 5:2 ФК Париж15.08.25 Ренн 1:0 Марсель
|6
|9
|Тулуза
|5
|2
|0
|3
|7 - 9
|27.09.25 20:00 Тулуза - Нант21.09.25 Осер 1:0 Тулуза14.09.25 Лилль 2:1 Тулуза30.08.25 Тулуза 3:6 ПСЖ24.08.25 Тулуза 2:0 Брест16.08.25 Ницца 0:1 Тулуза
|6
|10
|Осер
|5
|2
|0
|3
|4 - 6
|27.09.25 22:05 ПСЖ - Осер21.09.25 Осер 1:0 Тулуза13.09.25 Осер 1:2 Монако30.08.25 Нант 1:0 Осер23.08.25 Ницца 3:1 Осер17.08.25 Осер 1:0 Лорьян
|6
|11
|ФК Париж
|5
|2
|0
|3
|9 - 12
|28.09.25 16:00 Ницца - ФК Париж21.09.25 ФК Париж 2:3 Страсбург14.09.25 Брест 1:2 ФК Париж31.08.25 ФК Париж 3:2 Мец23.08.25 Марсель 5:2 ФК Париж17.08.25 Анже 1:0 ФК Париж
|6
|12
|Ницца
|5
|2
|0
|3
|6 - 9
|28.09.25 16:00 Ницца - ФК Париж20.09.25 Брест 4:1 Ницца13.09.25 Ницца 1:0 Нант31.08.25 Гавр 3:1 Ницца23.08.25 Ницца 3:1 Осер16.08.25 Ницца 0:1 Тулуза
|6
|13
|Анже
|5
|1
|2
|2
|3 - 4
|28.09.25 18:15 Анже - Брест19.09.25 Лион 1:0 Анже14.09.25 Мец 1:1 Анже31.08.25 Анже 1:1 Ренн22.08.25 ПСЖ 1:0 Анже17.08.25 Анже 1:0 ФК Париж
|5
|14
|Брест
|5
|1
|1
|3
|9 - 11
|28.09.25 18:15 Анже - Брест20.09.25 Брест 4:1 Ницца14.09.25 Брест 1:2 ФК Париж29.08.25 Ланс 3:1 Брест24.08.25 Тулуза 2:0 Брест17.08.25 Брест 3:3 Лилль
|4
|15
|Гавр
|5
|1
|1
|3
|6 - 8
|28.09.25 18:15 Мец - Гавр21.09.25 Гавр 1:1 Лорьян14.09.25 Страсбург 1:0 Гавр31.08.25 Гавр 3:1 Ницца24.08.25 Гавр 1:2 Ланс16.08.25 Монако 3:1 Гавр
|4
|16
|Нант
|5
|1
|1
|3
|3 - 5
|27.09.25 20:00 Тулуза - Нант20.09.25 Нант 2:2 Ренн13.09.25 Ницца 1:0 Нант30.08.25 Нант 1:0 Осер24.08.25 Страсбург 1:0 Нант17.08.25 Нант 0:1 ПСЖ
|4
|17
|Лорьян
|5
|1
|1
|3
|6 - 13
|27.09.25 18:00 Лорьян - Монако21.09.25 Гавр 1:1 Лорьян12.09.25 Марсель 4:0 Лорьян30.08.25 Лорьян 1:7 Лилль24.08.25 Лорьян 4:0 Ренн17.08.25 Осер 1:0 Лорьян
|4
|18
|Мец
|5
|0
|1
|4
|5 - 13
|28.09.25 18:15 Мец - Гавр21.09.25 Монако 5:2 Мец14.09.25 Мец 1:1 Анже31.08.25 ФК Париж 3:2 Мец23.08.25 Лион 3:0 Мец17.08.25 Мец 0:1 Страсбург
|1
Чемпионат Франции по футболу. 4-й тур
Париж – Страсбург – 2:3
Голы: Дико, 81, Гори, 90+4 – Паэз, 27, Дуэ, 78, Эмегха, 87
Видеообзор матча:
Осер – Тулуза – 1:0
Гол: Намасо, 45+2
Видеообзор матча:
Гавр – Лорьян – 1:1
Голы: Сумаре, 47 – Тосин, 21
Видеообзор матча:
