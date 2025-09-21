Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Счет снова равный. Твердохлеб забил в ворота Эпицентра
Украина. Премьер лига
21 сентября 2025, 18:35 | Обновлено 21 сентября 2025, 18:36
97
0

ВИДЕО. Счет снова равный. Твердохлеб забил в ворота Эпицентра

Украинский полузащитник отличился очередным взятием ворот

21 сентября 2025, 18:35 | Обновлено 21 сентября 2025, 18:36
97
0
ВИДЕО. Счет снова равный. Твердохлеб забил в ворота Эпицентра
ФК Кривбасс. Егор Твердохлеб

В воскресенье, 21 сентября, проходит матч шестого тура Украинской Премьер-лиги между «Эпицентром» и «Кривбассом».

Команды играют на стадионе имени Романа Шухевича в городе Тернополь. Встреча началась в 18:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 25-й минуте матча Егор Твердохлеб сравнял счет, поразив ворота «Эпицентра». Счет на табло – 2:2.

❗️ ВИДЕО. Счет снова равный. Твердохлеб забил в ворота Эпицентра

По теме:
ВИДЕО. Кривбасс вновь забил. Микитишин сделал счет разгромным
1824 дня без гола. Супряга отличился забитым мячом впервые за долгое время
ВИДЕО. Преимущество удвоено. Парако поразил ворота Эпицентра
чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Украинская Премьер-лига видео голов и обзор Эпицентр Каменец-Подольский Эпицентр - Кривбасс Егор Твердохлеб
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Баранка в финале WTA 125. Олейникова завоевала крупнейший трофей в карьере!
Теннис | 21 сентября 2025, 18:18 15
Баранка в финале WTA 125. Олейникова завоевала крупнейший трофей в карьере!
Баранка в финале WTA 125. Олейникова завоевала крупнейший трофей в карьере!

Александра разгромила Нурию Бранкаччио в финале турнира WTA 125 в Толентино

ВИДЕО. Быстрая атака. Холанд забил гол в дебюте матча Ман Сити с Арсеналом
Футбол | 21 сентября 2025, 18:46 0
ВИДЕО. Быстрая атака. Холанд забил гол в дебюте матча Ман Сити с Арсеналом
ВИДЕО. Быстрая атака. Холанд забил гол в дебюте матча Ман Сити с Арсеналом

Норвежский форвард горожан отличился на 9-й минуте поединка АПЛ

Энрике может покинуть Забарного и ПСЖ. У него есть клуб его мечты
Футбол | 21.09.2025, 09:31
Энрике может покинуть Забарного и ПСЖ. У него есть клуб его мечты
Энрике может покинуть Забарного и ПСЖ. У него есть клуб его мечты
Алиев отреагировал на попытку побега Рудько за границу: «Не смешно»
Футбол | 21.09.2025, 08:52
Алиев отреагировал на попытку побега Рудько за границу: «Не смешно»
Алиев отреагировал на попытку побега Рудько за границу: «Не смешно»
Боксер-чемпион: «Откуда взялся этот украинец? Он лучше Леннокса Льюиса»
Бокс | 21.09.2025, 08:56
Боксер-чемпион: «Откуда взялся этот украинец? Он лучше Леннокса Льюиса»
Боксер-чемпион: «Откуда взялся этот украинец? Он лучше Леннокса Льюиса»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ВИДЕО. В первом матче с Моуриньо. Судаков забил дебютный гол за Бенфику
ВИДЕО. В первом матче с Моуриньо. Судаков забил дебютный гол за Бенфику
20.09.2025, 21:02 23
Футбол
Прыжки в высоту. Магучих поделила третье место на ЧМ в дождливых условиях
Прыжки в высоту. Магучих поделила третье место на ЧМ в дождливых условиях
21.09.2025, 15:37 60
Другие виды
Леннокс Льюис развеял сомнения о слабом месте Усика. Об этом говорил Фьюри
Леннокс Льюис развеял сомнения о слабом месте Усика. Об этом говорил Фьюри
20.09.2025, 02:30 1
Бокс
Микель АРТЕТА: «Игроков с таким талантом не было у нас в команде»
Микель АРТЕТА: «Игроков с таким талантом не было у нас в команде»
19.09.2025, 19:59 1
Футбол
Ракицкий пригласил в Черноморец экс-одноклубника Месси: «Кучер бы взял»
Ракицкий пригласил в Черноморец экс-одноклубника Месси: «Кучер бы взял»
19.09.2025, 22:44 2
Футбол
ВИДЕО. Торт и дорогая машина. Магучих показала, как празднует день рождения
ВИДЕО. Торт и дорогая машина. Магучих показала, как празднует день рождения
19.09.2025, 19:59 1
Другие виды
ФОТО. Зинченко закатил мяч в свои ворота в матче АПЛ
ФОТО. Зинченко закатил мяч в свои ворота в матче АПЛ
20.09.2025, 18:10 19
Футбол
Marca: Мудрик решил заняться другим видом спорта и хочет на Олимпиаду
Marca: Мудрик решил заняться другим видом спорта и хочет на Олимпиаду
20.09.2025, 06:50 53
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем