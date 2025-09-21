Украина. Премьер лига21 сентября 2025, 18:35 | Обновлено 21 сентября 2025, 18:36
ВИДЕО. Счет снова равный. Твердохлеб забил в ворота Эпицентра
Украинский полузащитник отличился очередным взятием ворот
21 сентября 2025, 18:35 | Обновлено 21 сентября 2025, 18:36
В воскресенье, 21 сентября, проходит матч шестого тура Украинской Премьер-лиги между «Эпицентром» и «Кривбассом».
Команды играют на стадионе имени Романа Шухевича в городе Тернополь. Встреча началась в 18:00 по киевскому времени.
На 25-й минуте матча Егор Твердохлеб сравнял счет, поразив ворота «Эпицентра». Счет на табло – 2:2.
❗️ ВИДЕО. Счет снова равный. Твердохлеб забил в ворота Эпицентра
