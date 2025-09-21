Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Израиль может быть отстранен от международного футбола. Большинство – за

Инициатива поступает из Катара

Getty Images/Global Images Ukraine

Во вторник, 23 сентября 2025 года, состоится заседание исполкома УЕФА.

На этом мероприятии, по информации издания Israel Hayom, может быть принято решение об отстранении Израиля от участия в международных футбольных соревнованиях.

Отмечается, что большинство стран поддерживают такое решение, а инициатором отстранения выступает Катар.

Если Израиль действительно будет отстранен от международных футбольных соревнований, то это повлияет не только на национальную сборную Израиля, которая не сможет продолжить свой путь в квалификации к чемпионату мира, но и на футбольный клуб Маккаби Тель-Авив, который не сможет сыграть в основном этапе Лиги Европы.

