Израиль может быть отстранен от международного футбола. Большинство – за
Инициатива поступает из Катара
Во вторник, 23 сентября 2025 года, состоится заседание исполкома УЕФА.
На этом мероприятии, по информации издания Israel Hayom, может быть принято решение об отстранении Израиля от участия в международных футбольных соревнованиях.
Отмечается, что большинство стран поддерживают такое решение, а инициатором отстранения выступает Катар.
Если Израиль действительно будет отстранен от международных футбольных соревнований, то это повлияет не только на национальную сборную Израиля, которая не сможет продолжить свой путь в квалификации к чемпионату мира, но и на футбольный клуб Маккаби Тель-Авив, который не сможет сыграть в основном этапе Лиги Европы.
