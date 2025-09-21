СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 21 сентября
Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET
В воскресенье, 21 сентября, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.
ФУТБОЛ
13:30 Лацио – Рома
18:00 Эпицентр – Кривбасс
18:30 Байер – Боруссия М
18:30 Арсенал – Манчестер Сити
21:45 Марсель – ПСЖ
22:00 Барселона – Хетафе
РЕКЛАМА 21+
УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗЫВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.
GGBET осуществляет деятельность в соответствии с лицензиями от 23.08.2023 года, выданными в соответствии с решениями КРАИЛ №128 и №129 от 08.08.2023.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Игрок отметился в конце первого тайма
Поединок состоится 21 сентября и начнется в 18:30 по Киеву