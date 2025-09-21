Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 21 сентября
21 сентября 2025, 13:02 |
25
0

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 21 сентября

Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 21 сентября
Getty Images/Global Images Ukraine. Пеп Гвардиола

В воскресенье, 21 сентября, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

13:30 Лацио – Рома

Ggbet 2.83 – 3.34 – 2.76

18:00 Эпицентр – Кривбасс

Ggbet 3.51 – 3.38 – 2.21

18:30 Байер – Боруссия М

Ggbet 1.62 – 4.77 – 5.32

18:30 Арсенал – Манчестер Сити

Ggbet 2.00 – 3.90 – 3.87

21:45 Марсель – ПСЖ

Ggbet 4.05 – 4.05 – 1.92

22:00 Барселона – Хетафе

Ggbet 1.28 – 6.49 – 12.90

РЕКЛАМА 21+

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗЫВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.
GGBET осуществляет деятельность в соответствии с лицензиями от 23.08.2023 года, выданными в соответствии с решениями КРАИЛ №128 и №129 от 08.08.2023.

прогнозы букмекеров ставка дня главные матчи дня GGBET ставка от GGBET
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
