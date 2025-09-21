СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 21 сентября

В воскресенье, 21 сентября, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

13:30 Лацио – Рома

2.83 – 3.34 – 2.76

18:00 Эпицентр – Кривбасс

3.51 – 3.38 – 2.21

18:30 Байер – Боруссия М

1.62 – 4.77 – 5.32

18:30 Арсенал – Манчестер Сити

2.00 – 3.90 – 3.87

21:45 Марсель – ПСЖ

4.05 – 4.05 – 1.92

22:00 Барселона – Хетафе

1.28 – 6.49 – 12.90

РЕКЛАМА 21+

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗЫВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.

GGBET осуществляет деятельность в соответствии с лицензиями от 23.08.2023 года, выданными в соответствии с решениями КРАИЛ №128 и №129 от 08.08.2023.