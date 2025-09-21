Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Полтава – Металлист 1925
Украина. Премьер лига
21 сентября 2025, 11:33 |
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Полтава – Металлист 1925

Матч 6-го тура УПЛ состоится 21 сентября в 13:00

УПЛ

В воскресенье, 21 сентября, в 13:00 состоится матч 6-го тура Премьер-лиги Украины 2025/2026, в котором сыграют «Полтава» и «Металлист 1925».

Команды встретятся на стадионе Зирка в Кропивницком.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Обслуживать матч будет арбитр Олег Когут из Тернополя.

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформе MEGOGO.

Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
