Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Полтава – Металлист 1925
Матч 6-го тура УПЛ состоится 21 сентября в 13:00
В воскресенье, 21 сентября, в 13:00 состоится матч 6-го тура Премьер-лиги Украины 2025/2026, в котором сыграют «Полтава» и «Металлист 1925».
Команды встретятся на стадионе Зирка в Кропивницком.
Обслуживать матч будет арбитр Олег Когут из Тернополя.
Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформе MEGOGO.
