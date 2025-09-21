Кравец сделал важное заявление после выхода скандального интервью о Динамо

Бывший форвард и экс-скаут Динамо Артем Кравец дал скандальное интервью журналисту Игорю Бурбасу, где, не подбирая слов, раскритиковал руководство киевского клуба.

После публикации интервью, которое заставило Динамо реагировать публично, сам Кравец снова вышел в медиапространство, где поблагодарил фанатов и экспертов:

«Люди, вы просто невероятны. Благодарю вас за все комментарии и сообщения в директ. Меня не услышали в структуре Динамо, но меня услышали в его сердце – меня услышали те, кто действительно его любит. Благодарен каждому», – написал Кравец в Instagram.

В настоящее время подопечные Шовковского набрали 13 баллов и занимают первое место в турнирной таблице чемпионата Украины. В ближайшем матче, который состоится 22 сентября, «Динамо» сыграет на домашнем стадионе против Александрии. Встреча начнется в 15.30 по киевскому времени.