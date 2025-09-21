Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Кравец сделал важное заявление после выхода скандального интервью о Динамо
Украина. Премьер лига
Кравец сделал важное заявление после выхода скандального интервью о Динамо

Артём написал пост в Instagram

ФК Динамо Киев. Артем Кравец

Бывший форвард и экс-скаут Динамо Артем Кравец дал скандальное интервью журналисту Игорю Бурбасу, где, не подбирая слов, раскритиковал руководство киевского клуба.

После публикации интервью, которое заставило Динамо реагировать публично, сам Кравец снова вышел в медиапространство, где поблагодарил фанатов и экспертов:

«Люди, вы просто невероятны. Благодарю вас за все комментарии и сообщения в директ. Меня не услышали в структуре Динамо, но меня услышали в его сердце – меня услышали те, кто действительно его любит. Благодарен каждому», – написал Кравец в Instagram.

В настоящее время подопечные Шовковского набрали 13 баллов и занимают первое место в турнирной таблице чемпионата Украины. В ближайшем матче, который состоится 22 сентября, «Динамо» сыграет на домашнем стадионе против Александрии. Встреча начнется в 15.30 по киевскому времени.

Олег Вахоцкий Источник: Instagram
MaximusOne
Цей Кравець мені політиків нагадує.
Ответить
+1
DK2025
Стал проплаченной проституткой. И лицемерной к моему же ("люди, вы просто неимоверны!").
Ответить
-1
