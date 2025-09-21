Португалия21 сентября 2025, 04:14 |
Трубин лаконично отреагировал на победу Бенфики в первом матче Моуриньо
Анатолий опубликовал пост в Instagram
21 сентября 2025, 04:14
Лиссабонская Бенфика разгромно обыграла AVS в матче 6-го тура чемпионата Португалии (3:0) в первом матче Жозе Моуриньо по возвращении в расположение «орлов».
Украинский голкипер португальского гранда Анатолий Трубин лаконично отреагировал на победу «орлов», опубликовав сообщение на своей странице в Instagram.
«Результат придает уверенность. Главное – сохранять спокойствие и доверять процессу», – лаконично написал Анатолий.
Ранее стали известны оценки Судакова и Трубина за феерический матч Бенфики в Португалии.
