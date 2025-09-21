Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Трубин лаконично отреагировал на победу Бенфики в первом матче Моуриньо
Португалия
21 сентября 2025, 04:14 |
107
0

Трубин лаконично отреагировал на победу Бенфики в первом матче Моуриньо

Анатолий опубликовал пост в Instagram

21 сентября 2025, 04:14 |
107
0
Трубин лаконично отреагировал на победу Бенфики в первом матче Моуриньо
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

Лиссабонская Бенфика разгромно обыграла AVS в матче 6-го тура чемпионата Португалии (3:0) в первом матче Жозе Моуриньо по возвращении в расположение «орлов».

Украинский голкипер португальского гранда Анатолий Трубин лаконично отреагировал на победу «орлов», опубликовав сообщение на своей странице в Instagram.

«Результат придает уверенность. Главное – сохранять спокойствие и доверять процессу», – лаконично написал Анатолий.

Ранее стали известны оценки Судакова и Трубина за феерический матч Бенфики в Португалии.

По теме:
Знай наших! Судаков – лучший игрок Бенфики в дебютном матче Моуриньо
ФОТО. Судаков удивил заявлением после дебютного гола за Бенфику
ФОТО. Жена вратаря сборной Украины впечатлила своей красотой
Анатолий Трубин Бенфика чемпионат Португалии по футболу AVS
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Мудрик решил заняться другим видом спорта и хочет на Олимпиаду
Футбол | 20 сентября 2025, 06:50 54
Мудрик решил заняться другим видом спорта и хочет на Олимпиаду
Мудрик решил заняться другим видом спорта и хочет на Олимпиаду

Михаил загорелся желанием стать олимпийским спринтером

Арне СЛОТ: «Надо отдать должное Эвертону. Мы устали»
Футбол | 21 сентября 2025, 04:29 0
Арне СЛОТ: «Надо отдать должное Эвертону. Мы устали»
Арне СЛОТ: «Надо отдать должное Эвертону. Мы устали»

Куоч похвалил своих подопечных

Месси выбрал клуб, за который будет играть в 2026 году
Футбол | 20.09.2025, 07:52
Месси выбрал клуб, за который будет играть в 2026 году
Месси выбрал клуб, за который будет играть в 2026 году
Порту в седьмой раз в истории стартовал с 6 побед в чемпионате Португалии
Футбол | 20.09.2025, 23:25
Порту в седьмой раз в истории стартовал с 6 побед в чемпионате Португалии
Порту в седьмой раз в истории стартовал с 6 побед в чемпионате Португалии
ФОТО. Зинченко закатил мяч в свои ворота в матче АПЛ
Футбол | 20.09.2025, 18:10
ФОТО. Зинченко закатил мяч в свои ворота в матче АПЛ
ФОТО. Зинченко закатил мяч в свои ворота в матче АПЛ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Майрис БРИЕДИС: «Это боксер, которому Усик будет всегда проигрывать»
Майрис БРИЕДИС: «Это боксер, которому Усик будет всегда проигрывать»
19.09.2025, 07:12 7
Бокс
Известно, ради какого клуба Рудько решил незаконно покинуть Украину
Известно, ради какого клуба Рудько решил незаконно покинуть Украину
19.09.2025, 08:30 5
Футбол
В УАФ приняли решение по Бленуце после матча Александрия – Динамо
В УАФ приняли решение по Бленуце после матча Александрия – Динамо
20.09.2025, 07:32 38
Футбол
Не доверяйте Атлетико, верьте в Жирону. Анонс и прогнозы на 5 тур Ла Лиги
Не доверяйте Атлетико, верьте в Жирону. Анонс и прогнозы на 5 тур Ла Лиги
19.09.2025, 15:32
Футбол
Довбика заставляли бежать за автобусом. Коуч принял жесткое решение
Довбика заставляли бежать за автобусом. Коуч принял жесткое решение
19.09.2025, 19:11 3
Футбол
ВИДЕО. Риццоли оценил решение остановить атаку на ворота Динамо на 90+3-й
ВИДЕО. Риццоли оценил решение остановить атаку на ворота Динамо на 90+3-й
19.09.2025, 03:21 8
Футбол
Рой ДЖОНС: «Никто не превзойдет его достижения. Заканчивай уже с боксом»
Рой ДЖОНС: «Никто не превзойдет его достижения. Заканчивай уже с боксом»
19.09.2025, 02:50 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем