Трубин лаконично отреагировал на победу Бенфики в первом матче Моуриньо

Лиссабонская Бенфика разгромно обыграла AVS в матче 6-го тура чемпионата Португалии (3:0) в первом матче Жозе Моуриньо по возвращении в расположение «орлов».

Украинский голкипер португальского гранда Анатолий Трубин лаконично отреагировал на победу «орлов», опубликовав сообщение на своей странице в Instagram.

«Результат придает уверенность. Главное – сохранять спокойствие и доверять процессу», – лаконично написал Анатолий.

Ранее стали известны оценки Судакова и Трубина за феерический матч Бенфики в Португалии.