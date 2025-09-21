Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. МОК утвердил: Фуркад стал шестикратным чемпионом Олимпийских игр
21 сентября 2025, 00:25 | Обновлено 21 сентября 2025, 00:32
МОК утвердил: Фуркад стал шестикратным чемпионом Олимпийских игр

Комитет официально аннулировал результаты россиянина Евгения Устюгова

Getty Images/Global Images Ukraine. Мартен Фуркад

Международный олимпийский комитет (МОК) официально утвердил перераспределение медалей в связи с дисквалификацией россиянина Евгения Устюгова, признанного виновным в применении допинга в период с 2010 по 2014 годы.

Комитет аннулировал результаты россиянина на Олимпийских играх в указанный период, передав награды другим спортсменам и странам.

Официально золотую медаль масс-старта Олимпиады 2010 в Ванкувере получил известный французский биатлонист Мартен Фуркад, который тогда уступил Евгению и завоевал серебро.

После утверждения перераспределения медалей французский биатлонист стал шестикратным олимпийским чемпионом, сравнявшись с норвежцем Уле-Эйнаром Бьорндаленом по количеству олимпийских побед. Это первый случай в истории французского спорта, когда спортсмен имеет в своем активе шесть золотых медалей Олимпийских игр.

Кроме того, в соответствии с аннулированием результатов Устюгова, сборная Германии стала новым чемпионом эстафеты в Сочи (2014), а сборная Швеции получила бронзу эстафеты в Ванкувере (2010). Также были ликвидированы четвертое место Евгения в индивидуальной гонке в Ванкувере и пятое место в гонке преследования в Сочи.

Андрей Витренко Источник: МОК
