Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ЛНЗ – Рух. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Премьер-лига
ЛНЗ Черкассы
21.09.2025 15:30 - : -
Рух Львов
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
20 сентября 2025, 23:54 | Обновлено 20 сентября 2025, 23:57
9
0

ЛНЗ – Рух. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Матч шестого тура Украинской Премьер-лиги состоится 21 сентября в 15:30 по киевскому времени

20 сентября 2025, 23:54 | Обновлено 20 сентября 2025, 23:57
9
0
ЛНЗ – Рух. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
УПЛ

21 сентября в шестом туре Украинской Премьер-лиги состоится поединок, в котором черкасский ЛНЗ сыграет против львовского «Руха».

Матч пройдет на стадионе «Черкассы-Арена» в городе Черкассы. Главным арбитром встречи назначен Артем Михайлюк.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано на 15:30 по киевскому времени.

Перед матчем ЛНЗ занимает 10-ю позицию в турнирной таблице, имея в активе семь очков. У львовского клуба дела идут значительно хуже – 16-е место и три балла.

Последняя встреча команд состоялась 22 февраля в сезоне УПЛ 2024/25. Львовский клуб на своем поле уступил ЛНЗ со счетом 0:1.

ЛНЗ – «Рух». Смотреть онлайн. LIVE трансляция

По теме:
Андрей ЛОМНИЦКИЙ: «Мы настраиваемся только на победу»
Эпицентр – Кривбасс. Текстовая трансляция матча
Нива Винница – Лесное – 1:0. Забили на 90+5-й. Видео голов и обзор матча
ЛНЗ Черкассы Рух Львов чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига смотреть онлайн ЛНЗ - Рух
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. 945 голов! Как Роналду оформил дубль в матче Аль-Наср – Аль-Рияд
Футбол | 20 сентября 2025, 22:52 0
ВИДЕО. 945 голов! Как Роналду оформил дубль в матче Аль-Наср – Аль-Рияд
ВИДЕО. 945 голов! Как Роналду оформил дубль в матче Аль-Наср – Аль-Рияд

Криштиану сделал счет 5:1 на 76-й минуте матча третьего тура чемпионата Саудовской Аравии

Месси выбрал клуб, за который будет играть в 2026 году
Футбол | 20 сентября 2025, 07:52 2
Месси выбрал клуб, за который будет играть в 2026 году
Месси выбрал клуб, за который будет играть в 2026 году

Аргентинец продлит контракт с «Интер Майами»

Гремио готов продать Мека в Шахтер. СМИ назвали сумму вероятной сделки
Футбол | 20.09.2025, 15:36
Гремио готов продать Мека в Шахтер. СМИ назвали сумму вероятной сделки
Гремио готов продать Мека в Шахтер. СМИ назвали сумму вероятной сделки
ФОТО. Зинченко закатил мяч в свои ворота в матче АПЛ
Футбол | 20.09.2025, 18:10
ФОТО. Зинченко закатил мяч в свои ворота в матче АПЛ
ФОТО. Зинченко закатил мяч в свои ворота в матче АПЛ
Леннокс Льюис развеял сомнения о слабом месте Усика. Об этом говорил Фьюри
Бокс | 20.09.2025, 02:30
Леннокс Льюис развеял сомнения о слабом месте Усика. Об этом говорил Фьюри
Леннокс Льюис развеял сомнения о слабом месте Усика. Об этом говорил Фьюри
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Эксперты: «Чем Кроуфорд заслужил первый номер? Посмотрите на Усика»
Эксперты: «Чем Кроуфорд заслужил первый номер? Посмотрите на Усика»
19.09.2025, 01:25 3
Бокс
В УАФ приняли решение по Бленуце после матча Александрия – Динамо
В УАФ приняли решение по Бленуце после матча Александрия – Динамо
20.09.2025, 07:32 38
Футбол
Мудрик решил заняться другим видом спорта и хочет на Олимпиаду
Мудрик решил заняться другим видом спорта и хочет на Олимпиаду
20.09.2025, 06:50 48
Футбол
КРАВЕЦ: «Динамо у меня и Хачериди требовало деньги. Это меня добило»
КРАВЕЦ: «Динамо у меня и Хачериди требовало деньги. Это меня добило»
19.09.2025, 10:28 56
Футбол
Не доверяйте Атлетико, верьте в Жирону. Анонс и прогнозы на 5 тур Ла Лиги
Не доверяйте Атлетико, верьте в Жирону. Анонс и прогнозы на 5 тур Ла Лиги
19.09.2025, 15:32
Футбол
Майрис БРИЕДИС: «Это боксер, которому Усик будет всегда проигрывать»
Майрис БРИЕДИС: «Это боксер, которому Усик будет всегда проигрывать»
19.09.2025, 07:12 7
Бокс
ЛЕОНЕНКО: «Хорошо, что его удалось продать. Украинцу будет трудно»
ЛЕОНЕНКО: «Хорошо, что его удалось продать. Украинцу будет трудно»
19.09.2025, 03:45 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем