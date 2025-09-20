ЛНЗ – Рух. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Матч шестого тура Украинской Премьер-лиги состоится 21 сентября в 15:30 по киевскому времени
21 сентября в шестом туре Украинской Премьер-лиги состоится поединок, в котором черкасский ЛНЗ сыграет против львовского «Руха».
Матч пройдет на стадионе «Черкассы-Арена» в городе Черкассы. Главным арбитром встречи назначен Артем Михайлюк.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано на 15:30 по киевскому времени.
Перед матчем ЛНЗ занимает 10-ю позицию в турнирной таблице, имея в активе семь очков. У львовского клуба дела идут значительно хуже – 16-е место и три балла.
Последняя встреча команд состоялась 22 февраля в сезоне УПЛ 2024/25. Львовский клуб на своем поле уступил ЛНЗ со счетом 0:1.
ЛНЗ – «Рух». Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Криштиану сделал счет 5:1 на 76-й минуте матча третьего тура чемпионата Саудовской Аравии
Аргентинец продлит контракт с «Интер Майами»