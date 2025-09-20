21 сентября в шестом туре Украинской Премьер-лиги состоится поединок, в котором черкасский ЛНЗ сыграет против львовского «Руха».

Матч пройдет на стадионе «Черкассы-Арена» в городе Черкассы. Главным арбитром встречи назначен Артем Михайлюк.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано на 15:30 по киевскому времени.

Перед матчем ЛНЗ занимает 10-ю позицию в турнирной таблице, имея в активе семь очков. У львовского клуба дела идут значительно хуже – 16-е место и три балла.

Последняя встреча команд состоялась 22 февраля в сезоне УПЛ 2024/25. Львовский клуб на своем поле уступил ЛНЗ со счетом 0:1.

ЛНЗ – «Рух». Смотреть онлайн. LIVE трансляция