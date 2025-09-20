Порту в седьмой раз в истории стартовал с 6 побед в чемпионате Португалии
В скольких из этих случаев команда становилась чемпионом страны?
В матче 6-го тура чемпионата Португалии «Порту» на выезде победил «Рио Аве» со счетом 3:0.
Таким образом, команда Франческо Фариоли продлила победную серию в чемпионате до 6 побед.
Последний раз «Порту» стартовал с 6 побед в сезоне 2017/18 под руководством Сержиу Консейсау.
В целом «драконы» в седьмой раз в истории начали чемпионат Португалии с 6 побед. В 5 из этих случаев они становились чемпионами страны:
- 1938/39 – чемпионы
- 1939/40 – чемпионы
- 1990/91 – 2-е место
- 2007/08 – чемпионы
- 2010/11 – чемпионы
- 2017/18 – чемпионы
- 2025/26 – ?
«Порту» впервые с декабря 2024 года забил 3 гола в выездной игре (против «Морейренсе» под руководством Витора Бруну).
Oito anos depois, o 🔵FC Porto vence as 6 primeiras jornadas da Liga Portuguesa:— Playmaker (@playmaker_PT) September 19, 2025
2025/26 🇮🇹Francesco Farioli
2017/18 🇵🇹Sérgio Conceição pic.twitter.com/7isXmhK54c
🇵🇹Vitor Bruno ainda era treinador do 🔵FC Porto quando os dragões marcaram pela última vez 3 golos fora de casa:— Playmaker (@playmaker_PT) September 19, 2025
V 0-3 🟢Moreirense, dezembro 2024
V 0-3 🟢Rio Ave, setembro 2025 pic.twitter.com/Vo42Fyu1Dm
É a 7.ª vez que o 🔵FC Porto vence as 6 primeiras jornadas da 🇵🇹Liga Portuguesa, só por uma vez não foi campeão:— Playmaker (@playmaker_PT) September 19, 2025
2025/26 ?
2017/18 🏆título
2010/11 🏆título
2007/08 🏆título
1990/91 🥈2.º lugar
1939/40 🏆título
1938/39 🏆título pic.twitter.com/DIpXxiwwVV
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Тренер «Динамо» считает, что награда достанется Дембеле
Финальная часть турнира проходит в Шэньчжэне с 16 по 21 сентября