  4. Порту в седьмой раз в истории стартовал с 6 побед в чемпионате Португалии
Португалия
20 сентября 2025, 23:25
Порту в седьмой раз в истории стартовал с 6 побед в чемпионате Португалии

В скольких из этих случаев команда становилась чемпионом страны?

Порту в седьмой раз в истории стартовал с 6 побед в чемпионате Португалии
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 6-го тура чемпионата Португалии «Порту» на выезде победил «Рио Аве» со счетом 3:0.

Таким образом, команда Франческо Фариоли продлила победную серию в чемпионате до 6 побед.

Последний раз «Порту» стартовал с 6 побед в сезоне 2017/18 под руководством Сержиу Консейсау.

В целом «драконы» в седьмой раз в истории начали чемпионат Португалии с 6 побед. В 5 из этих случаев они становились чемпионами страны:

  • 1938/39 – чемпионы
  • 1939/40 – чемпионы
  • 1990/91 – 2-е место
  • 2007/08 – чемпионы
  • 2010/11 – чемпионы
  • 2017/18 – чемпионы
  • 2025/26 – ?

«Порту» впервые с декабря 2024 года забил 3 гола в выездной игре (против «Морейренсе» под руководством Витора Бруну).

AVS – Бенфика – 0:3. Как Судаков на глазах у Моуриньо забил. Видео голов
Известны оценки Судакова и Трубина за феерический матч Бенфики в Португалии
Анатолий Трубин провел очередной сухой матч за Бенфику
