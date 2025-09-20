ВИДЕО. 945 голов! Как Роналду оформил дубль в матче Аль-Наср – Аль-Рияд
Криштиану сделал счет 5:1 на 76-й минуте матча третьего тура чемпионата Саудовской Аравии
20 сентября проходит матч третьего тура чемпионата Саудовской Аравии 2025/26 между командами Аль-Наср и Аль-Рияд.
Коллективы играют на стадионе в Эр-Рияде. Время начала встречи – 21:00 по Киеву.
На 76-й минуте легендарный Криштиану Роналду оформил дубль и сделал счет 5:1. Ассист на португальца отдал Кингсли Коман.
Свой первый мяч в этой игре он положил на 33-й. Теперь на счету КриРо 945 голов за карьеру.
