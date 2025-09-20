Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. 945 голов! Как Роналду оформил дубль в матче Аль-Наср – Аль-Рияд
Саудовская Аравия
20 сентября 2025, 22:52 | Обновлено 20 сентября 2025, 22:53
ВИДЕО. 945 голов! Как Роналду оформил дубль в матче Аль-Наср – Аль-Рияд

Криштиану сделал счет 5:1 на 76-й минуте матча третьего тура чемпионата Саудовской Аравии

Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

20 сентября проходит матч третьего тура чемпионата Саудовской Аравии 2025/26 между командами Аль-Наср и Аль-Рияд.

Коллективы играют на стадионе в Эр-Рияде. Время начала встречи – 21:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 76-й минуте легендарный Криштиану Роналду оформил дубль и сделал счет 5:1. Ассист на португальца отдал Кингсли Коман.

Свой первый мяч в этой игре он положил на 33-й. Теперь на счету КриРо 945 голов за карьеру.

❗️ ВИДЕО. 945 голов! Как Роналду оформил дубль в матче Аль-Наср – Аль-Рияд

Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
