Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Легендарного украинца, выигравшего Золотой мяч, обвинили в краже
Украина. Премьер лига
20 октября 2025, 08:44
4

Легендарного украинца, выигравшего Золотой мяч, обвинили в краже

Игорь Беланов рассказал о неприятном эпизоде в Германии

Getty Images/Global Images Ukraine. Игорь Беланов

Легендарный украинский футболист Игорь Беланов рассказал, как его обвинили в краже в 1986 году в Германии.

«Это все было выдумано, сфабриковано. На самом деле проблема возникла не со мной, а с моими друзьями. Местным СМИ просто был нужен Беланов. В тот день я забил очень красивый гол, и мне выплатили премию – 5000 марок. Я сразу же пожертвовал эти деньги больным детям в Германии. После этого пресса написала: «Украл в магазине товары на 2000 марок».

Так как я мог украсть две тысячи, если пожертвовал пять? Мои друзья покинули магазин раньше, и я остался там один. Потом адвокат сказал мне: «Магазину и журналистам нужна история. Вы оказались рядом – и они этим воспользовались». К сожалению, именно так и произошло», – сказал Беланов.

Игорь Беланов Динамо Киев
Дмитрий Олейник Источник: Тема Спорт
Gargantua
на сколько я помню, обвиняли его жену
Ответить
+1
Віктор Шабанов
В начале 1990-х Игорь Беланов оказался не в то время не в том месте.
В один из январских дней форвард получил премию в 5 тысяч марок за лучший гол декабря Бундеслиги: в игре с «Байером» (1:1) Беланов забил «ножницами». А затем отправился в детский дом, чтобы отдать премиальные деньги.
Ответить
0
caba
Це сталося набагато пізніше 1986 року. Тоді він вже був гравцем Борусії М, тобто цей випадок був у 1989 - 1991 роках
Ответить
0
Limb.Yuri
Дружина - це теж друг
Ответить
0
