Легендарного украинца, выигравшего Золотой мяч, обвинили в краже

Легендарный украинский футболист Игорь Беланов рассказал, как его обвинили в краже в 1986 году в Германии.

«Это все было выдумано, сфабриковано. На самом деле проблема возникла не со мной, а с моими друзьями. Местным СМИ просто был нужен Беланов. В тот день я забил очень красивый гол, и мне выплатили премию – 5000 марок. Я сразу же пожертвовал эти деньги больным детям в Германии. После этого пресса написала: «Украл в магазине товары на 2000 марок».

Так как я мог украсть две тысячи, если пожертвовал пять? Мои друзья покинули магазин раньше, и я остался там один. Потом адвокат сказал мне: «Магазину и журналистам нужна история. Вы оказались рядом – и они этим воспользовались». К сожалению, именно так и произошло», – сказал Беланов.