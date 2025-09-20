Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
20 сентября 2025, 23:30
Кубок Лейвера. Европа – Мир. Второй день. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В ночь на 21 число в Сан-Франциско пройдут четыре поединка

Кубок Лейвера. Европа – Мир. Второй день. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

В ночь на 21 сентября в Сан-Франциско (США) стартуют матчи Кубка Лейвера 2025.

Во второй игровой ден будут сыграны четыре матча: три одиночных и один парный. За каждую победу во второй день будет начисляться два очка.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Первая игра дневной сессии начнется в 23:30, а первый поединок ночной – в 05:00 по Киеву.

Кубок Лейвера 2025. 20–21 сентября

  • 23:30. Александр Зверев (Европа) – Алекс де Минаур (Мир)
  • 01:00. Хольгер Руне (Европа) – Франсиско Черундоло (Мир)
  • 05:00. Карлос Алькарас (Европа) – Тейлор Фритц (Мир)
  • 06:30. Хольгер Руне / Каспер Рууд (Европа) – Алекс де Минаур / Алекс Микельсен (Мир)

Кубок Лейвера. Европа – Мир. Первый день. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержимое которого не управляется и не контролируется Sport.ua. Использование данного плеера - добровольное и сознательное решение пользователя, который принимает все риски, связанные с использованием данного плеера.

Алькарас против Фритца. Расписание второго игрового дня Кубка Лейвера 2025
Кубок Лейвера. Европа vs Мир. Как завершился первый день в Сан-Франциско?
Кубок Лейвера. Европа – Мир. Первый день. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
