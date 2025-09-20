Кубок Лейвера. Европа – Мир. Второй день. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В ночь на 21 сентября в Сан-Франциско (США) стартуют матчи Кубка Лейвера 2025.

Во второй игровой ден будут сыграны четыре матча: три одиночных и один парный. За каждую победу во второй день будет начисляться два очка.

Первая игра дневной сессии начнется в 23:30, а первый поединок ночной – в 05:00 по Киеву.

Кубок Лейвера 2025. 20–21 сентября

23:30. Александр Зверев (Европа) – Алекс де Минаур (Мир)

01:00. Хольгер Руне (Европа) – Франсиско Черундоло (Мир)

05:00. Карлос Алькарас (Европа) – Тейлор Фритц (Мир)

06:30. Хольгер Руне / Каспер Рууд (Европа) – Алекс де Минаур / Алекс Микельсен (Мир)

Кубок Лейвера. Европа – Мир. Первый день. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

