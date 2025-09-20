Болонья – Дженоа – 2:1. Ассист Малиновского, пенальти на 90+9. Видео голов
Смотрите видеообзор матча четвертого тура Серии A 2025/26
20 сентября состоялся матч четвертого тура Серии A 2025/26 между командами Болонья и Дженоа.
Поединок прошел на стадионе Ренато Даль'Ара. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Единственны гол в этой встрече в составе гостей забил Микаэль Эллертссон, а ассистировал на него украинец Руслан Малиновский.
Хозяева вырвали победу на 90+9-й минуте – пенальти реализовал Рикардо Орсолини.
Серия A 2025/26. 4-й тур, 20 сентября
Болонья – Дженоа – 2:1
Голы: Кастро, 73, Орсолини, 90+3 (пен.) – Эллертссон, 63
Видеообзор матча
События матча
