Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ассист Малиновского. Болонья с голом на 90+9-й минуте одолела Дженоа
Чемпионат Италии
Болонья
20.09.2025 16:00 – FT 2 : 1
Дженоа
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Италия
20 сентября 2025, 18:10 | Обновлено 20 сентября 2025, 18:19
553
1

Ассист Малиновского. Болонья с голом на 90+9-й минуте одолела Дженоа

Украинский полузащитник провел на поле 69 минут

20 сентября 2025, 18:10 | Обновлено 20 сентября 2025, 18:19
553
1
Ассист Малиновского. Болонья с голом на 90+9-й минуте одолела Дженоа
Getty Images/Global Images Ukraine. Болонья

В субботу, 20 сентября, состоялся матч четвертого тура чемпионата Италии между «Болоньей» и «Дженоа».

Встречу принимал стадион «Ренато Даль-Ара» в Болонье. Стартовый свисток прозвучал в 16:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Все голы были забиты во втором тайме: на 63-й минуте с передачи Руслана Малиновского отличился Микаэль Эллертсон, а через 10 минут счет сравнял Кастро. На 90+9-й минуте пенальти в ворота гостей реализовал Орсолини

Малиновский был замене спустя 6 минут после того, как отдал ассист.

Серия А. 4-й тур

Болонья – Дженоа – 2:1

Голы: Кастро, 73, Орсолини, 90+9 (пенальти) – Эллертссон, 63

Фото матча:

Getty Images/Global Images Ukraine.
Getty Images/Global Images Ukraine.
Getty Images/Global Images Ukraine.
Getty Images/Global Images Ukraine.

События матча

90’ +11
Патрик Виейра (Дженоа) получает красную карточку.
90’ +9
ГОЛ ! С пенальти забил Риккардо Орсолини (Болонья).
73’
ГОЛ ! Мяч забил Сантьяго Кастро (Болонья), асcист Николо Камбьяги.
63’
ГОЛ ! Мяч забил Микаэль-Эгиль Эллертссон (Дженоа), асcист Руслан Малиновский.
По теме:
Стала известна оценка Малиновского за ассист в матче с Болоньей
ВИДЕО. Как Малиновский отличился ассистом в матче с Болоньей
Удинезе – Милан. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Серия A Дженоа Болонья чемпионат Италии по футболу Руслан Малиновский Сантьяго Кастро Риккардо Орсолини
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Мудрик решил заняться другим видом спорта и хочет на Олимпиаду
Футбол | 20 сентября 2025, 06:50 46
Мудрик решил заняться другим видом спорта и хочет на Олимпиаду
Мудрик решил заняться другим видом спорта и хочет на Олимпиаду

Михаил загорелся желанием стать олимпийским спринтером

Аморим и Мареска назвали стартовые составы на матч АПЛ Ман Юнайтед – Челси
Футбол | 20 сентября 2025, 18:47 0
Аморим и Мареска назвали стартовые составы на матч АПЛ Ман Юнайтед – Челси
Аморим и Мареска назвали стартовые составы на матч АПЛ Ман Юнайтед – Челси

Поединок пятого тура АПЛ начнется 20 сентября в 19:30 по Киеву

ХИРН: «Сейчас это самый большой бой в боксе, который можно сделать»
Бокс | 20.09.2025, 04:21
ХИРН: «Сейчас это самый большой бой в боксе, который можно сделать»
ХИРН: «Сейчас это самый большой бой в боксе, который можно сделать»
ФОТО. Зинченко закатил мяч в свои ворота в матче АПЛ
Футбол | 20.09.2025, 17:59
ФОТО. Зинченко закатил мяч в свои ворота в матче АПЛ
ФОТО. Зинченко закатил мяч в свои ворота в матче АПЛ
Коуч Жироны назвал главную проблему Ваната после трансфера из Динамо
Футбол | 19.09.2025, 20:16
Коуч Жироны назвал главную проблему Ваната после трансфера из Динамо
Коуч Жироны назвал главную проблему Ваната после трансфера из Динамо
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Artem_Ponomar
максимально прикра поразка для Дженоа, спочатку непогано складався матч для Маліновського і компанія
Ответить
0
Популярные новости
Кубок Билли Джин Кинг 2025. Расписание и результаты матчей (обновляется)
Кубок Билли Джин Кинг 2025. Расписание и результаты матчей (обновляется)
20.09.2025, 12:19
Теннис
Падение старейшего рекорда и первое слово Магучих. Как прошел 6 день ЧМ
Падение старейшего рекорда и первое слово Магучих. Как прошел 6 день ЧМ
18.09.2025, 22:30 7
Другие виды
Не доверяйте Атлетико, верьте в Жирону. Анонс и прогнозы на 5 тур Ла Лиги
Не доверяйте Атлетико, верьте в Жирону. Анонс и прогнозы на 5 тур Ла Лиги
19.09.2025, 15:32
Футбол
КРАВЕЦ: «Динамо у меня и Хачериди требовало деньги. Это меня добило»
КРАВЕЦ: «Динамо у меня и Хачериди требовало деньги. Это меня добило»
19.09.2025, 10:28 56
Футбол
Италия – Украина – 1:1. Будут пары. Свитолина упустила победу над Паолини
Италия – Украина – 1:1. Будут пары. Свитолина упустила победу над Паолини
19.09.2025, 16:43 80
Теннис
Довбика заставляли бежать за автобусом. Коуч принял жесткое решение
Довбика заставляли бежать за автобусом. Коуч принял жесткое решение
19.09.2025, 19:11 3
Футбол
Эксперты: «Чем Кроуфорд заслужил первый номер? Посмотрите на Усика»
Эксперты: «Чем Кроуфорд заслужил первый номер? Посмотрите на Усика»
19.09.2025, 01:25 3
Бокс
ЛЕОНЕНКО: «Хорошо, что его удалось продать. Украинцу будет трудно»
ЛЕОНЕНКО: «Хорошо, что его удалось продать. Украинцу будет трудно»
19.09.2025, 03:45 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем