Ассист Малиновского. Болонья с голом на 90+9-й минуте одолела Дженоа

В субботу, 20 сентября, состоялся матч четвертого тура чемпионата Италии между «Болоньей» и «Дженоа».

Встречу принимал стадион «Ренато Даль-Ара» в Болонье. Стартовый свисток прозвучал в 16:00 по Киеву.

Все голы были забиты во втором тайме: на 63-й минуте с передачи Руслана Малиновского отличился Микаэль Эллертсон, а через 10 минут счет сравнял Кастро. На 90+9-й минуте пенальти в ворота гостей реализовал Орсолини

Малиновский был замене спустя 6 минут после того, как отдал ассист.

Серия А. 4-й тур

Болонья – Дженоа – 2:1

Голы: Кастро, 73, Орсолини, 90+9 (пенальти) – Эллертссон, 63

Фото матча:

Getty Images/Global Images Ukraine.