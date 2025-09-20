Ассист Малиновского. Болонья с голом на 90+9-й минуте одолела Дженоа
Украинский полузащитник провел на поле 69 минут
В субботу, 20 сентября, состоялся матч четвертого тура чемпионата Италии между «Болоньей» и «Дженоа».
Встречу принимал стадион «Ренато Даль-Ара» в Болонье. Стартовый свисток прозвучал в 16:00 по Киеву.
Все голы были забиты во втором тайме: на 63-й минуте с передачи Руслана Малиновского отличился Микаэль Эллертсон, а через 10 минут счет сравнял Кастро. На 90+9-й минуте пенальти в ворота гостей реализовал Орсолини
Малиновский был замене спустя 6 минут после того, как отдал ассист.
Серия А. 4-й тур
Болонья – Дженоа – 2:1
Голы: Кастро, 73, Орсолини, 90+9 (пенальти) – Эллертссон, 63
Фото матча:
События матча
