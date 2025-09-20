ВИДЕО. Как Чалоба на 80-й отыграл один гол для Челси в матче с Ман Юнайтед
Трево отличился в ворота красных дьяволов в конце поединка пятого тура АПЛ
20 сентября проходит матч пятого тура АПЛ 2025/26 между командами Манчестер Юнайтед и Челси.
Коллективы играют на стадионе Олд Траффорд. Время начала встречи – 19:30 по Киеву.
На 80-й минуте Трево Чалоба отыграл один гол для пенсионеров. Ассистом отметился Рис Джеймс, который точно навесил на голову партнера.
Ман Юнайтед впереди со счетом 2:1 в конце игры. За хозяев в первом тайме отличились Бруну Фернандеш и Каземиро.
❗️ ВИДЕО. Как Чалоба на 80-й отыграл один гол для Челси в матче с Ман Юнайтед
