Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Англия
20 сентября 2025, 21:27 | Обновлено 20 сентября 2025, 22:10
ВИДЕО. Как Чалоба на 80-й отыграл один гол для Челси в матче с Ман Юнайтед

Трево отличился в ворота красных дьяволов в конце поединка пятого тура АПЛ

Getty Images/Global Images Ukraine. Трево Чалоба

20 сентября проходит матч пятого тура АПЛ 2025/26 между командами Манчестер Юнайтед и Челси.

Коллективы играют на стадионе Олд Траффорд. Время начала встречи – 19:30 по Киеву.

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

На 80-й минуте Трево Чалоба отыграл один гол для пенсионеров. Ассистом отметился Рис Джеймс, который точно навесил на голову партнера.

Ман Юнайтед впереди со счетом 2:1 в конце игры. За хозяев в первом тайме отличились Бруну Фернандеш и Каземиро.

По теме:
Напряженная концовка. Статистика матча Манчестер Юнайтед – Челси
Нива Винница – Лесное – 1:0. Забили на 90+5-й. Видео голов и обзор матча
ВИДЕО. Путь к заветной тысяче: как Роналду забил 944-й гол в карьере
Трево Чалоба видео голов и обзор Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед - Челси Челси Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
